Canelo Álvarez ya tiene rival mandatorio y no es David Benavidez

EL UNIVERSAL

Saúl ‘Canelo’ Álvarez el pasado 4 de mayo se enfrentó a Jaime Munguía, en esta guerra de mexicanos el victorioso fue el tapatío por decisión unánime y retuvo sus cuatro títulos de los supermedianos.

Aunque Álvarez Barragán señaló que no pensaba en un rival próximo, la Federación Internacional de Boxeo ya le tiene un retador y se trata de William Scull.

Cuando parecía que el siguiente contrincante del Canelo podría ser David Benavidez o Terrence Crawford, la FIB cambió el panorama y le ordenó al mexicano comenzar negociaciones con el cubano para defender el título indiscutido de las 168 libras.

El organismo habría dado 28 días al Canelo Álvarez y William Scull para llegar a un acuerdo, el tiempo comienza a correr desde este 14 de mayo y evidentemente en las negociaciones debe existir el tema económico.

El pugilista mexicano claro que tiene la opción de rechazar un duelo con Scull, sin embargo, podría costarle caro ya que la Federación Internacional de Boxeo le quitaría ese título mundial de las 168 libras, porque este duelo lo esta dictaminando de carácter mandatorio.

Álvarez Barragán conquistó el título de esta categoría y de este organismo en 2021 cuando venció por nocaut técnico a Caleb Plant.

Se conocerá en los próximos días que decisión toma Saúl y el ‘Canelo Team’, ya que como es costumbre el tapatío subirá de nuevo al ring en septiembre y falta ver contra quién se medirá.

🇲🇽🇨🇺CANELO VS SCULL ORDERED

The IBF have ordered Saul 'Canelo' Alvarez to defend his undisputed championship against unbeaten Cuban William Scull.

The pair have 4 weeks to negotiate before purse bids are called pic.twitter.com/cZi3aJqEGP

— NoSmokeBoxing (@NoSmokeBoxing) May 14, 2024