En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Por Pepe Hanan

Ya venía malito.

Esta frase se volvió famosa en Puebla en el año 2010 cuando a un connotado consultor político y experto en crisis le preguntaron sobre un candidato a la gubernatura del estado el cual terminó perdiendo la contienda.

“Ya venía malito”, podría contestar el DT Andrés Carevic cuando le pregunten de las 7 derrotas en 7 partidos dirigidos por su persona.

Sin embargo, al mirar al interior del Puebla, podríamos darnos cuenta que no sólo venía malito, sino que estaba desahuciado, que el cáncer interno había avanzado por el torrente sanguíneo y había creado metástasis (cuando todos los órganos están infectados).

Los Ro(b)a, los ‘Chompiras’ Jiménez, las ‘madams’, los ‘Flowers’ y el hombre que se fue mediante una carta hablando del gran trabajo que realizó en la dirección deportiva que se apellida González y que al paso de las semanas nos enteramos que dejó a una buena cantidad de jugadores firmados hasta 2025 y 2026 sin razón aparente, lo cual deja muchas dudas sobre los grandes negocios que se realizaron al interior del club y que ahora seremos los aficionados quienes terminemos pagando la penitencia.

Información desde las entrañas.

La semana pasada el DT Andrés Carevic se reunió con el alto mando camotero, los de verdad, los de CDMX, los del Ajusco.

Ahí, ante los cuestionamientos del por qué del paso de la escuadra blanquiazul, su respuesta fue clara y contundente. Para él, la escuadra necesita limpiarse de al menos 15 jugadores, de los cuales 12 juegan más o menos con regularidad, Carevic argumentó que existen grupos al interior y que bajan desde la disputa que se mantiene al interior de las oficinas por el control del mismo.

Detectó dos bandos, el primero encabezado por Brayan Angulo y el otro lidereado por Gastón Silva.

Casualmente en las últimas fechas estos dos jugadores tuvieron poca participación.

Al dar los nombres de los jugadores que ya no desea tener en el club por ser nocivos, según el DT, se detectó que, de los 12 importantes, 8 tenían contrato vigente al menos hasta junio de 2025 y otros hasta junio de 2026, contratos que dejó el ex director deportivo en contubernio con Ro(b)a y que, en caso de tener que irse, tendrían que ser indemnizados o pagarles su contrato completo, un verdadero galimatías.

Tranzaron a los dueños? Alguien de la CDMX estaba de acuerdo en dar estos contratos a largo y mediano plazo, sobre todo porque son en su mayoría jugadores del montón?

Qué problema les dejaron a Saucedo y a Catalina, este último nuevo director deportivo?

Qué decisión se tomará? Mantendrán a Carevic que con sus números hizo ver a Carbajal como Pep Guardiola o se van a deshacer de los 15 jugadores que puso en la mesa el DT?

Los que se queden que no puedan ser desplazados le jugarán al técnico a sabiendas que ya no los quería y estaban en la lista negra?

Hasta donde estoy enterado, la directiva sabe que no hay dinero extra y que se tendrán que ir con trueques y préstamos gratis o muy baratos para reforzar a la franja .

Que incluso el director deportivo viene ganando poco dinero ante la situación del equipo.

Que se está valorando seguir en las lujosas oficinas allá en la exclusiva zona de Lomas de Angelópolis donde con IVA se pagan casi 200 mil pesos mensuales. Transacción aprobada por el destructor del fútbol en Puebla, de apellido Ro(b)a, que como buen acomplejado quiso gozar con el dinero del club de lo que él con su sueldo no es capaz de tener.

Que Saucedo piensa en regresar las oficinas al estadio Cuauhtémoc donde siempre han estado, siempre y cuando por contrato sea posible.

Que la continuidad de Ro(b)a y su ‘madam’ está en veremos, pues en CDMX saben bien que mientras esta pareja de tortolitos se mantenga nada o casi nada cambiará al interior del club.

No saben si llevárselo en especial a él a Mazatlán (ella es desechable) o de plano al Ajusco y darle alguna dirección sin importancia.

Cómo llegamos a esto?

Es una pregunta que a todos los aficionados poblanos nos atormenta.

Impensable a principio de temporada los 5 puntos de 51.

Las exequias de Paco Bernat y los yugoslavos que heredó en 1998 se llevaron a cabo el viernes pasado a las 9 de la noche, ellos ya dejaron de ser referencia del pésimo histórico en puntos para la franja, los nuevos abanderados son los actuales directivos encabezados por el ‘fanfarrón’ del ‘Chompiras’ Jiménez y Don Ro(b)a a quienes ya hay que escribirlos en mayúsculas.

Tantas humillaciones a los aficionados a quienes estos ‘tórtolos’ llenaron de mentiras con los llamados franja-abonos, prometiendo lo que no iban a dar y tratando a la gente con la punta del pie, y si no me creen, pregúntenle a los abonados cómo los trataron en el partido donde la franja cayó 2-1 frente al América.

Filas de 30 a 45 minutos para ingresar dándole preferencia a la gente que les llenó los bolsillos en la reventa y ninguneando a los poblanos.

Tratando a los medios de comunicación poblanos como facebookeros y a los Facebookeros como medios serios y establecidos.

El Puebla como equipo está abandonado por los medios tradicionales, lo digo en serio, a casi nadie le importa lo que suceda con el equipo y nadie quiere tener relación alguna con estos ‘tórtolos’ que como Bonny and Clyde se erigieron como una pareja de ladrones que azotaron en este caso la ciudad de Puebla.

Los patrocinadores como la Volkswagen están decepcionados y se sienten avergonzados de patrocinar aunque sea poquito a un equipo súper perdedor como lo fue el Puebla esta temporada y ya decidieron en una junta de consejo que acabando el compromiso se retiran del patrocinio pues saben que sólo sirvió para que algunos ‘teutones’ cambiáran el ‘Águila Negra’ por el estadio Cuauhtémoc para ir a ‘chupar’.

La reventa es un asco y está desenfrenada en manos del ‘Hobbit’ Ro(b)a.

Por esto y muchas cosas más la franja se encuentra en el peor de los abandonos y solo a algunos verdaderos aficionados nos duele y preocupa su accionar.

Si después de todo lo visto, lo vivido, lo demostrado y aclarado se deciden a mantener al cáncer que se encuentra incrustado en las entrañas del equipo, será porque de verdad en el Ajusco poco o nada les importa lo que suceda con la escuadra camotera.

A Saucedo y a Catalina en lo personal y sin conocerlos, les deseo de corazón que se pongan creativos y que logren sacar al buey de la barranca.

Por la trayectoria que tiene si los dejan trabajar creo que lo van a lograr, si por el contrario les dejan la basura en el bote, poco o nada podrán hacer.

La afición poblana no es tonta y sabe perfectamente quién es quién en el Puebla, ya no los pueden engañar más.

Se los digo con conocimiento de causa.

Es cuánto.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

