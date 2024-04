¿AAM gobernador?…Hoy, pasarela en la BUAP e Ibero,

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

A VER…A VER…de qué se trata…El pasado viernes hubo un “aplausómetro” en la 87 Convención Bancaria, celebrada en el puerto de Acapulco que está en plena reconstrucción después de la tragedia del huracán Otis. Allí se dieron cita los pesudos mexicanos, agrupados en la Asociación de Bancos de México -ABM-, evento que por última ocasión, clausuró, como Presidente de nuestro país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. La reunión anual de los que mueven el dinero, siempre causa gran expectación, pero ahora la atención la acaparó la pasarela de las candidatas, Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruíz y el candidato, Jorge Álvarez Máynez, a la Presidencia de la República…Naturalmente que los asistentes se deleitaron, no con el desfile de modas, sino con las exposiciones de los pretendientes a ser la o el próximo inquilino/a del Palacio Nacional y conocer qué les deparará el futuro con quien triunfe el próximo 2 de junio. Como buenos caballeros y anfitriones recibieron y despidieron a sus invitadas e invitados de honor. La primera en pasar al escenario fue Xóchitl Gálvez y durante su comparecencia, fue ovacionada, durante 18 ocasiones, durante la hora que duró el examen…Siguió Álvarez Máynez, pero, de acuerdo a los meticulosos observadores, no electorales, apenas si tuvo aplausos de algunos asistentes a su entrada y salida, y dos ocasiones más. Aunque no lo crea, dicen que tanto Claudia Sheinbaum como López Obrador, tuvieron el mismo número de ovaciones o sea…qué onda, no?…Pero, Qué cree…David Páramo periodista y comentarista “El Padre del Análisis Superior” -PAS-, en la emisión nocturna del mismo viernes en el noticiero de la Noche, de Ciro Gómez Leyva, que se transmite en Imagen…Después de dar a conocer sobre las dos visiones de país que tienen Claudia y Xóchitl con las que conversó al término de la Convención. Afirmó que en pláticas que tuvo con banqueros, en su mayoría la respuesta fue que “La candidata de Morena se ve más y mejor preparada”.. Dónde quedó el “aplausómetro”…qué pasó mis reyes…de los aplausos se fueron al pas…pas y… pas…exhíbanse…Alguien ha dicho no mentir, no…pues no y ya…Vamos a lo nuestro…

En la entrega anterior dimos a conocer cifras del Coneval sobre la situación del estado en cuanto a la pobreza en la que los indicadores, a pesar de una ligera reducción se observa un estancamiento sexenal y en materia de salud, para que hablar…En este aspecto, en el periódico Excelsior, esta ocasión se dio a conocer otro problema, que afrontan pobladores de Puebla y Tlaxcala, por, agua, tierra y aire…En un reportaje, firmado por la comunicadora Olimpia Ávila, da a conocer una alerta del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) en su primer informe estratégico Cuenca del Alto Atoyac (Tlaxcala y Puebla): Región de emergencia sanitaria y ambiental; problemática socioambiental y recomendaciones para su atención integral, realizado luego de que, en los últimos años, se prendieran las alarmas por el incremento en la mortalidad de jóvenes de la región debido a casos de ERC…Así lo advierte el Conahcyt sobre la Cuenca del Alto Atoyac, donde se asientan industrias, principalmente del ramo automotriz, eléctrico, químico y textil, que emiten tóxicos como arsénico, plomo y otros, que ocasionan padecimientos renales, cardiovasculares y leucemias agudas… Los municipios de Ocoyucan, Coronango, Juan C. Bonilla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Puebla en el estado de Puebla, y Papalotla de Xicohténcatl y Tenancingo en Tlaxcala, al sur de la cuenca, “presentan las relaciones más significativas entre tasas elevadas de mortalidad por leucemias agudas en personas de 0 a 19 años y los niveles de contaminación más altos por metales y arsénico detectados en el río”… Se da a conocer que lo que resta de este mes y mayo, el Conahcyt, mediante webinars, (un seminario web), promoverá eventos que complementen el primer informe…Qué cosas…

Hoy domingo estuvo por Cholula, nada menos que el vocero de Palacio, perdón, el jefe de la familia morenista, Mario Delgado Carrillo y trajo un mensaje. Peo primero es lo primero ya que Alejandro Armenta, informan, lo recibió “en el corazón de una ciudad mágica y milenaria”, donde resaltó que, los integrantes de la Megacoalición, se dijo que “con la magia de los Cholultecas, la 4T se consolidará en Puebla”: ya que “siguen juntos haciendo historia con un trabajo coordinado, de respeto, en unidad e incluyente, y así se avanza para lograr la meta propuesta a la Doctora Claudia Sheinbaum de dos millones de votos en la entidad”. What…Vive dios diría mi abuelita…Se sabe que en mítines de campaña, los invitados de honor, of course, dejan escuchar su voz para unificar a sus huestes y esta ocasión no fue la excepción. Así que don Mario resaltó la importancia de apoyar a los y las aspirantes a diputaciones federales y locales, y a presidentes municipales, para garantizar la continuidad de la transformación y terminar con los privilegios del pasado e impulsar el desarrollo, no podía faltar el spot de los guindas, que hablan de que “para decir el futuro de nuestra patria”… “sólo hay dos caminos” y “como dice nuestra próxima presidenta, que siga la transformación o que regrese la corrupción o los privilegios”…Por su parte, Alejandro Armenta, candidato a la gubernatura poblana por la Megacoalición “Sigamos Haciendo Historia”, refirió que el “segundo piso de la Cuarta Transformación es una realidad para el desarrollo de la cultura, el turismo, el transporte, la salud y la seguridad. La 4T está ganando en Puebla…Aquí un paréntesis… y una pregunta. En su alocución ante la militancia morenista de San Pedro Cholula San Pedro Cholula, habló de los problemas de inseguridad en Puebla capital por la incompetencia de los panistas y soltó: nosotros no nos “echaremos la pelotita” entre Tonantzin (Fernández candidata a la presidencia de San Pedro Cholula, con Víctor (Galeazzi aspirante en San Andrés Cholula) y su amigo el gobernador y la doctora Claudia Sheinbaum. Dijo que Delgado Carrillo estaba allí para reforzar y convocar a la unidad a esa megacoalición…Sólo una pregunta, bueno dos. La primera, ya es gobernador o se refirió Al actual y la otra: sabrá que los militantes de las Cholulas, tienen otros datos referentes a la u…n…i…d…a…d… como diría “el patachín”… ‘ahí la dejamos’ para otra ocasión mi buen’…

Para cerrar: mañana lunes el estudiantado universitario preguntará: “qué onda” con los proyectos de los suspirantes al puesto que actualmente ocupa don Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Alejandro Armenta se presenta en el Carolino por la mañana; también por la mañana, en la Ibero estará Fernando Morales de MC a las 9 y a las 11 horas expondrá Eduardo Rivera y por la tarde, a las 16 horas, en el mismo escenario, sin “fosfo fosfo” habla el candidato presidencial Naranja, Jorge Álvarez Máynez…hasta la próxima…D.M.