Aspirantes a la Presidencia Municipal de San Pedro Choula se suman a Lalo Rivera y Roxana Luna

Arlette Hernández

Lalo Rivera y Roxana Luna junto con Jesús Zambrano, Presidente Nacional del PRD se reunieron con más de mil cholultecas, quienes fueron testigos de la adhesión de morenistas como Gemma Gracián, Támara López y Adán Blanca -aspirantes a la Presidencia Municipal de San Pedro Cholula en este periodo electoral 2024 en Morena-.

Durante este encuentro al cual también asistieron habitantes de San Pedro Cholula, Lalo Rivera candidato a la Gubernatura por la Coalición ‘Mejor Rumbo para Puebla’, resaltó la importancia de quienes hoy se suman al proyecto de mejorar las condiciones de la entidad, pues “independientemente de nuestro color partidista, cuando se ama a Puebla y cuando se ama a México, entonces el propósito, la ruta y el rumbo es el correcto”.

En ese sentido, indicó que era crucial abrir los ojos y darse cuenta que el rumbo que plantea Morena y sus candidatos no es el que necesita Puebla, y, así como en la capital del Estado, lo dará todo para “que la seguridad, la paz y la tranquilidad que tanto urge en México y Puebla esté en todos y cada uno de los municipios de nuestro Estado”.

En su oportunidad, Gemma Gracián señaló que “hoy estoy orgullosa de poder estar con ustedes y dejar eso que no nos representa. Ellos nos dijeron que nos iban a representar, que no iban a robar, que no iban a mentir y que no iban a traicionar; nos mintieron, nos robaron y nos traicionaron”.

Y Adán Blanca comentó que todos ellos vienen de un proceso donde eran 40 aspirantes, de los cuales eran 39 cien por ciento cholultecas, gente trabajadora, con perfil y con experiencia, sin embargo, “escogieron a una que no es de San Pedro Cholula. ¿Creen que vamos a regalar nuestro voto a gente de San Andrés?”, por lo que brindará su apoyo a Roxana Luna y a Lalo Rivera para corregir el rumbo.

Por su parte, Jesús Zambrano, Presidente Nacional del PRD, celebró la unidad conseguida en el Estado, misma que permitirá a la Coalición llevarse la victoria con Lalo Rivera a la cabeza y con gente como Roxana Luna que aseguró “seguirán trabajando” por darle la vuelta a los temas que hoy afectan no solo a las y los poblanos, sino a todo México.

Finalmente, Lalo Rivera invitó a las y los cholultecas que se dieron cita en este evento a salir a votar este 2 de junio, pues solo de esta forma y en unión se va a conseguir la victoria en este próximo proceso electoral.

A esta reunión también asistieron las candidatas Roxana Luna, a la Presidencia Municipal de San Pedro Cholula; y Lolita Parra, a Diputada Local; Francisco Covarrubias y Francisco Castillo, ex alcaldes de este municipio; Marco Adame, Coordinador General y Enlace del CEN del PAN en el Estado de Puebla; y Jorge Gómez, Coordinador Distrital del PAN.