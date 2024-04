Concachampions: Estos son los días y horarios de las semifinales

EL UNIVERSAL

Ya está todo definido para las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF, donde tres equipos mexicanos siguen con vida y lucharán por ser campeones de la región y conseguir el boleto al Mundial de Clubes, a excepción de Rayados, que ya cuenta con él.

Las Águilas enfrentarán a los Tuzos a ida y vuelta en una serie prometedora entre dos de los candidatos al título en el futbol mexicano, mientras los Rayados recibirán al verdugo de su eterno rival en la serie pasada.

A continuación, te presentamos todos los detalles para que no te pierdas cuándo y a qué hora ver los duelos de semifinales.

DÍAS Y HORARIOS DE AMÉRICA – PACHUCA

The semifinal schedules are here! 📅

Book your stay with @Hilton | #HiltonForTheStayhttps://t.co/FfblnMZyB4 🔗 pic.twitter.com/BhEDR5CFaI

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 15, 2024