Anuncian jornada gratuita de salud renal en la Ciudad de México

Staff/RG

Personas interesadas deben hacer cita y revisar requisitos

La atención será de 9:00 a 18:00 horas el sábado 27 de abril

Ciudad de México, a 15 de abril. – La prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC) en la Ciudad de México sitúa a la capital en el primer lugar a nivel nacional por el número de pacientes afectados.

De acuerdo con cifras oficiales, alrededor del 12.2% de la población en el país padece de ERC, con una tasa de mortalidad de 51 personas por cada 100 mil habitantes. Este panorama pone de relieve la importancia de la prevención y el manejo adecuado de enfermedades subyacentes como la hipertensión y la diabetes.

En respuesta a esta situación se realizará una jornada de salud gratuita el próximo 27 de abril.

“Nuestra meta es doble, por un lado, prevenir la ERC entre la población en riesgo y por otro, ofrecer estrategias de manejo a quienes ya conviven con la enfermedad”, comentó el Dr. Sergio Hernández, médico nefrólogo.

La jornada de salud renal ofrecerá análisis de orina, mediciones antropométricas y cuestionarios sobre historial familiar en un horario de 9:00 a 18:00 horas. Esta iniciativa busca identificar factores de riesgo y educar sobre la prevención y manejo de la ERC.

Para participar, los interesados deben programar su cita visitando la clínica en Periférico Sur 5580, Local B 91 y 92, colonia El Caracol, Alcaldía Coyoacán, o enviando un mensaje al WhatsApp 442 467 9497. Posteriormente, los resultados se enviarán por correo electrónico en un plazo de 10 a 20 días hábiles.

Los requisitos para acceder a los estudios gratuitos incluyen ser mayores de edad, libres de síntomas de infección urinaria, sin uso de antibióticos o fiebre reciente; no padecer malestares agudos, no estar en su periodo menstrual y no haber realizado ejercicio intenso en las últimas 24 horas.

“La prevención y educación son claves para reducir el impacto de la ERC”, señaló el Dr. Hernández. “Es muy importante que la población se una a esta causa y tome acción para proteger su salud renal”.