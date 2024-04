“Efervescencia naranja, llegó para quedarse en San Andrés Cholula”: Lalo Covián

Arlette Hernández

SÁBADO 13 DE ABRIL.- “Movimiento Ciudadano es el partido que ofrece una verdadera alternativa política” sostuvo Eduardo Covián Carrizales candidato a presidente de San Andrés Cholula por Movimiento Ciudadano (MC) tras el acercamiento con la gente y el respaldo de simpatizantes convencidos de emitir su voto a favor el 2 de junio.

Agregó que día a día Movimiento Ciudadano y sus candidatos se han consolidados como los favoritos de niños, jóvenes y adultos quienes se han identificado con la frescura del partido, logrando la simpatía de votantes indecisos o desencantados con otras opciones electorales.

Detalló que el convencimiento de la gente se ha logrado debido al trabajo de tierra, conociendo de manera cercana las demandas prioritarias, escuchando los errores del pasado e impulsando la idea de un mejor gobierno para todos, sin divisiones ideológicas o partidistas.

Además, del ejercicio en redes sociales siendo el punto central, los jóvenes quienes tiene inquietudes y también quejas al sentirse defraudados por las acciones de autoridades “mentirosas, y sin escrúpulos”

“Movimiento Naranja #LoNuevo llegó para quedarse en San Andrés Cholula, muestra de ello, el recibimiento y disponibilidad de los ciudadanos, no nos cierran las puertas, no se niegan a escucharnos, por el contrario, convencidos nos comentan que #SomosLaMejorOpción”.

Sostuvo que los tiempos de participación electoral han cambiado ya no hay diferencias entre los votos y los like en redes sociales, porque convencidos acudirán a las urnas para emitir su voto y decir “me gusta”: “estoy convencido que gracias a las redes y al contacto directo con la gente de San Andrés Cholula, lograremos llegar y trabajar por un mejor municipio para todos”.

Advirtió Covián Carrizales que será la voz de Sanandreseños, que enfrentará cada injusticia, abuso o corrupción, y de ser necesario señalara a su antecesor: “las ambiciones de una persona o autoridad no pueden estar por encima de las ambiciones de un municipio o estado”.

Finalmente, advirtió que no está en contra de nadie, pero sí en contra de todo intensión personal de favorecerse con corrupción, abuso de autoridad y ambición personal por encima de los intereses colectivos: “serán las autoridades, los medios de comunicación y las redes sociales las herramientas más exitosas para hacer justicia, denunciar abusos y ambiciones políticas”.