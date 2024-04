“En Tlaxcala queremos paz”: Anabel Ávalos Zempoalteca

Staff/RG

La candidata al Senado exigió al Gobierno del estado dar la cara ante el incremento de inseguridad en la entidad.

Tras los recientes hechos ocurridos en el municipio de Zacatelco, la candidata al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI, PRD), Anabell Ávalos Zempoalteca, exigió a las autoridades estatales dar una respuesta a los tlaxcaltecas sobre las acciones que se están realizando en materia de seguridad para frenar la ola de inseguridad que se ha desatado en Tlaxcala.

“Lo ocurrido ayer en Zacatelco no lo podemos dejar pasar, tenemos que levantar la voz. No puede ser que hoy un policía y un taxista estén muertos, no podemos vivir con tanta inseguridad”, señaló Ávalos Zempoalteca.

Así mismo, Ávalos Zempoalteca instó al gobierno del estado, a “Dar la cara ante el incremento de inseguridad en el estado”, y lamentando al mismo tiempo la muerte de un taxista y un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como resultado de la resistencia de un asalto en el municipio de Zacatelco; solidarizándose con las familias de las víctimas para exigir justicia y un alto a la inseguridad al gobierno del estado.