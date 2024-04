México VS Ecuador: Entre el desinterés de Biden, la imprudencia de AMLO, las locuras de Daniel Noboa y la profunda fragmentación de América latina

DEBATE

Andrés Manuel López Obrador y sus disputas político-diplomáticas con los gobiernos de Bolivia, Perú, Argentina y Ecuador.

El hoy presidente argentino, Javier Milei, que en noviembre de 2023, cuando apenas era candidato, acusó al brasileño Lula Da Silva de “corrupto y comunista” e, incluso, amagó con romper relaciones diplomáticas con su vecino sudamericano: Milei dijo que Lula es “comunista y corrupto” e insistió que romperá relaciones con Brasil

Y Daniel Noboa, el júnior, hijo del segundo hombre más rico de Ecuador, que –como jefe de un estado- se atrevió a hacer algo que ni siquiera intentaron los iraníes en los años setenta, cuando un grupo de americanos se refugió en la embajada de Canadá: Invadir la sede diplomática de otra nación, algo prohibido por el artículo 22 de la Convención de Viena.

Mientras, Joe Biden tardó TODO un día en enterarse de la flagrante violación diplomática y legal ordenada por Daniel Noboa contra el gobierno de México y apenas envió una tibia, casi inexistente, “condena” al ataque ecuatoriano: Canciller de Ecuador acusa a México de incumplir primero la Convención de Viena

NI LOS EXTREMISTAS IRANÍES SE ATREVIERON A LO QUE DANIEL NOBOA

Luis Ochoa Bilbao, internacionalista y director de la Facultad de Sociología de la BUAP, descartó que el gobierno norteamericano haya usado al de Ecuador, para enviarle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una especie de “mensaje” con la invasión a la embajada, ya que sí la condenó, aunque haya tardado 24 horas.

Entrevistado, atribuyó el atraso a cierto desinterés norteamericano hacia América latina, porque en este momento sus prioridades están en los conflictos Israel VS Palestina y Rusia VS Ucrania. Ochoa Bilbao destacó que fue algo inaudito la irrupción ecuatoriana en la embajada de México, para detener al ex vicepresidente Jorge Glas Espinel, que desde finales del año pasado solicitó a nuestro país asilo político, pero en el suyo está acusado de corrupción.

El ataque a la sede diplomática nacional ordenado por el presidente de Ecuador fue algo que ni siquiera hicieron los iraníes durante la crisis de los años 70s, cuando un grupo de seis norteamericanos entró a la embajada de Canadá en Teherán, en noviembre de 1979, para pedir asilo luego de que estudiantes de Irán habían tomado como rehenes a diplomáticos americanos.

A pesar de que Irán ya era gobernado por ayatolá Joemini y un grupo de extremistas islamistas, no se atrevieron a invadir la embajada canadiense en pos de los americanos, aseveró el académico, quien abundó que Noboda “está fuera de sus cabales” y recordó que a finales de marzo de este año el presidente de Ecuador, de apenas 37 años, protagonizó otro escándalo en un restaurante de Madrid, donde aventó dinero y pidió “farra”: El espectáculo del presidente de Ecuador en Madrid: lanzando billetes al aire y gritando «llévenme de farra»

DANIEL NOBODA, DINA BOLUARTE, CON EL DESPRESTIGIO CRECIENTE

Ochoa Bilbao atribuyó el ataque al gobierno mexicano a un intento de Daniel Noboda de distraer la atención de los graves problemas que enfrente por no controlar el crimen organizado, que le ha valido el rechazo creciente de las mismas élites que lo llevaron a gobernador al ser uno de ellos; es decir, un hacendado, hijo de millonario: Gobierno del Ecuador declara persona non grata a embajadora de México

Subrayó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha actuado conforme al derecho internacional en las solicitudes de asilo de prominentes políticos sudamericanos, como el propio Jorge Glas, Evo Morales (Bolivia), Pedro Castillo (Perú): Pedro Castillo y Evo Morales, los expresidentes de Bolivia y Perú a quienes AMLO ha dado asilo político

Pero aceptó que, en sus mañaneras, AMLO ha sido imprudente en varias ocasiones al referirse a elecciones, personajes y coyunturas de otros países, como Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, etc: AMLO no asistirá a cumbre de la APEC en EU porque “no tenemos relación con Perú”

Incluso, abundó que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, también fue impuesta por sectores económicamente poderosos, que de manera paulatina se le voltean por sus escándalos de corrupción, la violencia y delincuencia organizada, etc: Allanan casa de presidenta de Perú por escándalo de relojes Rolex

POLARIZACIÓN E IDEOLOGIZACIÓN EXTREMAS: LUIS OCHOA BILBAO

Cuestionado sobre los conflictos de AMLO con su homólogo argentino, Javier Milei y, anteriormente, con el actual gobierno boliviano, el internacionalista y director de la Facultad de Sociología de la BUAP reiteró que México actuó conforme al derecho internacional en la solicitud de asilo de Evo Morales, aunque admitió que en América latina existe una polarización e ideologización políticas extremas.

También el presidente de El Salvador, Bukele, ha criticado a México, mientras López Obrador aprovecha el foro nacional y, a veces, mundial de las mañanera, para evaluar y/o cuestionar procesos electorales, personajes o situaciones sociales de otras naciones, acotó Ochoa Bilbao: La canciller argentina intenta rebajar la tensión diplomática con México por dichos entre Milei y AMLO

Descartó que el presidente de México caiga en injerencismo cuando cuestiona lo que sucede en otros países, porque no interviene en las elecciones de dichas naciones, pero sí genera molestia y, en el caso de Ecuador, abrió la puerta para que Daniel Noboa intente mostrar “fuerza” y ganar legitimidad con la invasión a la embajada mexicana: López Obrador agradece apoyo internacional tras irrupción en embajada mexicana en Ecuador

En general, con estas situaciones América latina refleja su división y faltas de entendimiento y respeto entre los países, advirtió finalmente Ochoa Bilbao: Nayib Bukele reacciona a feminicidio de Milagros en Guanajuato