¿Qué debe comer mi perro? Ve la mejor opción según Profeco

Staff/RG

De acuerdo con muchos expertos, las croquetas para perro son el único alimento que contiene la cantidad de nutrientes necesarios para que tu mejor amigo de cuatro patas tenga una vida más sana y feliz. La alimentación de tu canino pareciera una decisión fácil, basta con pararse en medio del pasillo de alimentos en el supermercado o tienda de mascotas para escoger alguno dentro de la variedad de opciones disponibles; sin embargo, lo que es bueno para uno no necesariamente lo es para otro.

Existen alimentos que contienen una cantidad adecuada de proteínas, hidratos, grasas y demás nutrientes ajustados, no solo a la raza a la que pertenece tu mascota, sino también a su edad, estado fisiológico e inclusive a su actividad durante el día.

La mejor croqueta según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en su Revista del Consumidor analizó más de 40 marcas de croquetas para perro para conocer si la calidad de sus ingredientes ayuda a nutrir realmente a los perros o sólo los llenan. Dentro de este análisis, se determinaron los niveles de humedad, cenizas, fibra, carbohidratos, proteínas, grasas y contenido energético para concluir cuál es el mejor alimento para los lomitos. Las marcas de croquetas fueron divididas en tres categorías de acuerdo a su precio y la calidad de los ingredientes que las componen.

Es así como la marca Member’s Mark se ubicó como la mejor posicionada en la categoría de alimentos con el precio más bajo. Las croquetas ranqueadas son las Sportsman’s Choice de Member’s Mark, que aportan nutrientes esenciales para una fácil digestión. Su fórmula contiene Vitamina E, Vitamina A, zinc, antioxidantes, calcio; está adicionada con los nutrientes necesarios para que tu perro tenga pelo brillante, huesos, dientes fuertes y una vida más placentera pues contiene el índice recomendado de proteína que le ayudará a crecer mejor y más fuerte.

Ahora bien, ¿qué pasa si le doy otro alimento a mi perro?

El campus de veterinaria de la UAM señala que la comida de nosotros, los seres humanos, suele contener una gran cantidad de grasa, por lo que puede producirle enfermedades severas, pues los condimentos que usamos como sal y pimienta pueden causar en nuestros amigos peludos, gastroenteritis, úlceras o colitis. A su vez, sus huesos se pueden astillar por dentro, sin mencionar que un perro puede tener vómito, diarrea y hasta flatulencias por ciertos alimentos que consumimos.

Por ello, aunque tu lomito te vea con ojos bonitos, no cedas, recuerda que su estómago no procesa igual que nosotros, por lo que también pueden presentar problemas de obesidad que desencadenen en males mayores como incluso la diabetes. Todas estas enfermedades suelen deberse al consumo de alguna sustancia dañina o tóxica para ellos, producto de una mala alimentación, no cimentada en croquetas.

Ante este escenario, protégelo con una croqueta reconocida por su calidad de nutrientes y por su precio más bajo. Además, toda la línea de Sportman’s Choice de Member’s Mark, cumple con la AAFCO (Association of American Feed Control Officials), es decir tu perro tendrá un alimento completo y balanceado que cumplirá con sus necesidades nutrimentales, acorde a su tamaño y edad. Y lo mejor, es que lo encuentras en cualquiera de los 170 Sam’s Club del país, así como en www.sams.com.mx, donde además, encontrarás una gran variedad de productos para tu mascota.