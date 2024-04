¿Privacidad? ¡No existe la privacidad!

El Confesionario

Ray Zubiri

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, advirtió en una entrevista en 2010 que la privacidad había muerto, en ese momento le llamaron exagerado.

Alguna vez te has preguntado ¿Por qué muchas de las redes sociales o apps no tienen costo? No son gratuitas, simplemente el pago lo hacemos con algo más valioso que simple dinero, es con tu información. Tu huella digital hoy es más importante que cualquier otra cosa, saber tu ubicación en Google Maps, que consumes en Instagram o Facebook, con quien platicas y que mensajes has eliminado en Whatsapp, inclusive ¿cuantas veces has permitido el acceso a tu agenda de contactos?

Tras su estreno en Estados Unidos, el filme mexicano de terror psicológico “Nudus” termino en latín que significa “desnudo” llegara a las pantallas de cine este 11 de abril.

Esta cinta aborda la problemática de la computación cuántica y su aplicación para rastrear la huella digital de las personas; es decir, la pérdida total de la privacidad. Algo que el ex empleado de la CIA Edward Snowden advirtió en su libro “Vigilancia permanente” y que le valió vivir exiliado en Rusia.

En una charla con el director de la película Gibran Bazán ahondamos en este tema “Todo lo que hoy publicas será utilizado en tu contra en un mundo donde la privacidad siempre ha sido una ilusión”. Esta es una de las premisas de Nudus, que gira en torno a la pesadilla que vive Laura Cohen (Carla Hernández), una mujer joven que despierta de un coma en un misterioso y extraño cuarto blanco en donde ocurren inquietantes desdoblamientos cuánticos, la acechan presencias terroríficas, al tiempo que es interrogada constantemente acerca de su pasado por Franz (Álex Crusa), un hombre frío, inflexible e inquisitivo acompañado de una enigmática mujer asiática (Sayaka Yokoyama) y dos mujeres holográficas (Myriam Behar y Vita Vargas). Sin embargo, pronto Laura notará que, a través de su hackeo, Franz sabe mucho más de ella, que ella misma.

Completan el elenco: Matías Peralta, Marcia Uruchurtu, Ema Cladia Vega, Carla Boricó, Clarisse Bazán, Helena Puig, Roxana Sánchez Baez, Paula Ramos, mientras que el crew está conformado por Sofía Ramos Noba en la dirección de fotografía; Hugo Mendoza en la coordinación de postproducción; Víctor Hugo Azeta en dirección de arte, así como el guión y dirección de Gibrán Bazán.

Me he prohibido utilizar el término ciencia ficción”, dice Gibrán “Ya nada de lo que se muestra en la pantalla es ciencia ficción. ‘Nudus’ habla de lo que sucederá en los próximos diez años con la llegada de las computadoras cuánticas, lo que se conoce como el gran haceko mundial. Dicho en otras palabras la privacidad ya no existe”.

Esta producción 100% mexicana advierte sobre el gran hackeo que se avecina y que en opinión de los especialistas ya está ocurriendo. Basta recordar lo que paso con la empresa Security Discovery que reportó lo que hoy se conoce como “la madre de todos los hackeos”, llamada MOAB, que filtró 26 mil millones de datos sensibles de empresas como Dropbox, Adobe, Linkedin, Deezer, X(Twitter), Canva; además de otro gran hackeo que incluyó cientos de empresas gubernamentales de Estados Unidos, Alemania, Turquía, Brasil y el más reciente ocurrido en Colombia, donde incluso se inutilizaron redes bancarias, así como aquellas instancias que emiten actas de nacimiento y defunción.

La filtración de datos y la vulneración de la ciberseguridad, aunado a la llegada de la inteligencia artificial y la tecnología cuántica con la que será posible hackear cualquier seguridad online, traerán consigo, según informes de la propia Interpol y especialistas, el mayor hackeo mundial que se haya visto, en el que los datos de 6 mil millones de personas se harán públicos con consecuencias catastróficas.

Gibrán Bazán es un director de cine mexicano que cuenta en su haber con variadas y controvertidas producciones. Entre ellas, destaca “El Buquinista”, una coproducción entre México y Francia; “Arritmia”, la primera coproducción México-Sicilia; “Generación Spielberg”, protagonizada por Bruno Bichir y, desde luego, el documental narrado por Daniel Giménez-Cacho “Los rollos perdidos”, que intenta desentrañar el misterio tras las grabaciones de la matanza del 2 de octubre de 1978 y el misterioso incendio ocurrido en la Cineteca Nacional en 1982.

Por eso mismo y en línea con su carrera como director, esta película mantiene un carácter de advertencia y denuncia. Si bien reconoce que hoy día la publicidad programática ya se sirve del comportamiento digital de las personas para mostrarle cierto tipo de publicidad, “en el futuro, el uso que se le puede dar a tu huella digital podría ser, así como hoy sucede con la cultura de la cancelación, a someterte a una especial de muerte social”.

Recientemente Gibrán me comento que se reunió con un grupo de mujeres graduados como CISO (Chief Information Security Officer) de la Security & AI School of Women, en las oficinas de Google México, y que sirvió para presentar del Primer Programa de Ciberseguridad con Inteligencia Artificial, proyecto liderado por Lorena Bravo, ejecutiva de Google.

En este encuentro se inspiró mucho en los proyectos de los cuales ahí se habló y como prevenir así como en la película a una mujer que es hackeada y le extraen su información personal, de lo que pase cuando la información de la humanidad se coloca en una nube pública y ante eso que es lo que podemos hacer.

Nudus, es una película sobre la vigilancia permanente de la que somos víctimas y que dejamos pasar por alto, hoy facebook sabe más de tí que tu mismo y algo importante; si la app es gratis, el producto eres tú.

