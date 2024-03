¿Cómo elegir el mejor seguro de viajes para los Estados Unidos?

Staff/RG

Viajar a Estados Unidos sin un seguro médico puede ser riesgoso debido a los altos costos de la atención médica en el país. Aunque no es obligatorio tener un seguro para ingresar, se recomienda tenerlo para evitar inconvenientes financieros en caso de enfermedad o accidente, pues los costos de la atención médica en Estados Unidos pueden superar fácilmente los 3000 dólares, sobre todo en casos de visitas de urgencia.

Además, los seguros de viaje también pueden cubrir otros costos, aparte de los médicos, tales como los siguientes:

Daño a dispositivos electrónicos

Asistencia legal

Repatriación o regreso anticipado

Indemnizaciones adicionales por accidentes

Cancelación del viaje

Robo y daños al equipaje

Seguro de responsabilidad civil

Productos de asistencia 24 horas

Cancelaciones, atrasos o pérdidas de servicios

Mondo es una opción popular para seguros de viaje a Estados Unidos, ya que ofrece una amplia gama de coberturas a precios competitivos. Una de las ventajas clave de Mondo es que paga los gastos médicos por adelantado, lo que significa que no tendrás que preocuparte por los pagos mientras recibes tratamiento.

Además, ofrece un chat médico disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que puede ser útil para resolver dudas médicas sin necesidad de acudir al hospital.

Otras opciones incluyen IATI e Intermundial, que también ofrecen coberturas médicas y de viaje, aunque pueden ser un poco más caras que Mondo. Chapka es otra opción popular, aunque sus coberturas son más costosas y no adelantan los gastos médicos, lo que puede resultar inconveniente en caso de necesitar atención médica.

Mapfre es muy conocida, pero en realidad no es la que ofrece las mejores opciones, pues su seguro de viaje no llega al límite de lo que se recomienda para viajes hacia Estados Unidos, además, es más costosa que las demás opciones. Aunado a ello, Mapfre tampoco adelanta dinero de las facturas médicas, así que el viajero debo pagar y luego solicitar el reembolso, lo cual podría ser una desventaja si no se cuenta con suficientes fondos monetarios.

Otras opciones usadas para viajar a los Estados Unidos son las siguientes:

Travelex Insurance Services: entre sus ventajas se contempla el que incluye una cobertura gratuita para menores de 17 años, si van en compañía de un adulto que está cubierto por la póliza. Ofrece una buena cobertura para situaciones de retraso de viaje. Sin embargo, el límite de cobertura médica es de 50, 000 USD por persona, lo cual es un poco bajo. Por retraso de equipaje, se requiere que este sea de 12 horas y el límite solo es de 200 USD por persona.

AXA Assistance USA: esta es otra opción muy respetable puesto que tiene límites generosos que cubren gastos médicos de hasta 100,000 USD, por lo que es uno de los más altos entre los planes que evaluamos. También cuenta con la posibilidad de actualizar para incluir la opción de “cancelación por cualquier motivo”. La cobertura por pérdida de equipaje es excelente y llega hasta 3,000 USD por persona.

Además, ofrece cobertura para días de esquí perdidos, rondas de golf perdidas y alquiler de equipo deportivo. La cobertura por retraso en viajes y pérdida de equipaje solo se activa después de un retraso de 12 horas. El costo promedio del plan Platinum es aceptable en comparación con otros planes mejor calificados, aunque ofrece una cobertura sólida por el dinero invertido.

Travel Insured International: este seguro cuenta con actualizaciones disponibles para “cancelación por cualquier motivo” e “interrupción por cualquier motivo”, además de excelentes beneficios de atención no médica de hasta 150,000 USD por persona. Los beneficios por retraso en viajes y retraso en equipaje también son buenos y se activan después de solo un retraso de 3 horas.

La cobertura médica es de 100,000 USD por persona, la cual es relativamente baja en comparación con los principales competidores, pero podría ser suficiente para algunas necesidades. Los beneficios por conexiones perdidas son de 500 USD, lo cual es bajos en comparación con otros competidores mejor valorados y solo son aplicables para cruceros y tours.

Seven Corners: nunca está de más evaluar opciones en caso de que se tomen cruceros. Este es uno de los seguros más usados.

Cuenta con límites de cobertura superiores para gastos médicos y evacuación médica. Opción de mejora para “cancelar por cualquier motivo” e “interrupción por cualquier motivo”. Muy buena cobertura para retrasos de viaje de 2,000 USD por persona. Incluye un monto de 20,000 USD para evacuación no médica.

No obstante, la cobertura para huracanes y condiciones climáticas tiene un retraso de 48 horas, en comparación con algunos competidores que requieren solo 12 horas. El costo promedio es solo regular en comparación con otras pólizas mejor valoradas.

Nationwide: es otra opción a evaluar si se decide tomar un crucero. Ofrece un plan con la opción de actualizar la cobertura de “Interrupción por cualquier razón”. Incluye beneficios de evacuación no médica de hasta 25,000 USD. Proporciona beneficios si pierdes una actividad o evento prepagado debido a un cambio de itinerario en tu crucero. Ofrece beneficios si tu crucero experimenta un incendio o avería mecánica que retrase la llegada al próximo puerto de escala durante dos o más horas.

No obstante, la cobertura médica es más baja que la de la mayoría de los otros planes mejor valorados, pero podría ser suficiente para tus necesidades. No está disponible la opción de “Cancelar por cualquier razón”. Se requiere una demora de 24 horas para la cobertura de huracanes y clima, en comparación con otras pólizas de competidores que solo requieren una demora de 12 horas.

Estas son las opciones que muchos viajeros del mundo suelen escoger al momento de viajar a Estados Unidos. Nadie viaja pensando que pueda ocurrir un accidente, pero nunca está de más estar cubierto con un seguro.