MLB: Shohei Ohtani rompe el silencio sobre acusaciones de robo y apuestas contra su ex intérprete

DEBATE

Los Ángeles, California.- El escándalo que alborota en las Grandes Ligas es el que involucra al pelotero Shohein Ohtani, -lanzador de Los Ángeles Dodgers-, quien compareció en rueda de medios para hablar acerca de su ex intérprete, Ippei Mizuhara.

«Estoy aquí para hablar, ha sido una semana difícil para todos. Estoy muy triste y decepcionado con lo sucedido con alguien que quiero y estimo tanto”, comentó el beisbolista con el contrato más elevado en la historia de la Major League Baseball (MLB).

El nuevo refuerzo de Los Ángeles Dodgers rechazó ser una persona que se dedica a apostar en el béisbol u otro deporte, mucho menos en autorizar que alguien más realice tal movimiento a través de sus cuentas bancarias.

«Nunca he apostado el béisbol o en otros deportes, nunca le he pedido a nadie que lo haga mi nombre y nunca he buscado a un ‘bookie´ para apostar», declaró.

En la misma reunión, Shohei Ohtani reiteró su acusación contra su ex intérprete, Ippei Mizuhara, por “robo masivo” como también por no decir que los medios lo estaban buscando para dar su versión en Corea.

«Ippei (Mizuhara) ha estado robando dinero de mis cuentas y ha dicho mentiras. Ippei nunca me avisó que los medios me estaban buscando para dar mi versión en Corea», externó.

“Ippei dijo que yo pagué su deuda, lo cual es una absoluta mentira. La primera vez que supe que estaba apostando fue después del primer juego en Corea y eso pasó en las juntas del equipo”, afirmó Shohei Ohtani.

MLB SEGUIRÁ CON LA INVESTIGACIÓN

Shohei Ohatni se declaró inocente en la conferencia de prensa este lunes, pero el pasado fin de semana la Major League Baseball (MLB) informó que el Departamento de investigaciones comenzó un proceso formal del caso mediante un comunicado.

«Major League baseball (MLB) ha estado recopilado información desde que nos enteramos de las acusaciones que involucran a Shohei Ohtani e Ippei Mizuhara por parte de los medios de comunicación. Nuestro Departamento de Investigaciones comenzó su proceso formal de investigación del asunto», informó las Ligas Mayores.