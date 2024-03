Habría mexicanos entre los desaparecidos por colapso de puente en Baltimore, según trabajador

EXCELSIOR

Jesús Campos, de origen salvadoreño y trabajador de la obra, aseguró a medios locales que está triste por no saber de “mis compañeros de trabajo y mis amigos”.

Las seis personas que se encuentran desaparecidas tras el choque de un buque carguero contra el puente Francis Scott Key, al sur de Baltimore, habrían sido migrantes originarios de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, de acuerdo con uno de los trabajadores de la obra. Entre los desaparecidos habría 3 mexicanos y uno de cada nacionalidad restante.

Jesús Campos, de origen salvadoreño y que solo habla español, declaró a los medios de comunicación que “son mis compañeros de trabajo y amigos”. Afirmó que no estaba trabajando en la obra es anoche, pero que otro colega lo sacó de la cama alrededor de las 5:00 al avisarle del incidente.

Jesus Campos, a construction worker who knows the crew, said the men were from Guatemala, Honduras, El Salvador and Mexico. They are in their 30s and 40s and have spouses and children.

“They are hard-working, humble men,” he said.

