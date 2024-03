Eloy Sebastián gana NASCAR Challenge en San Luis Potosí

Staff/RG

*AlphaRacing inicia la temporada 2024 con “el pie derecho”

*Rogelio López se mete al Top Ten

Eloy Sebastián, con el auto #9 YAVAS-Volaris-Gates, dejó sus marcas de quema de neumáticos en el Súper Óvalo Potosino – como parte del festejo – al ganar la primera competencia de NASCAR Challenge, festejo que vivió con el triunfo todo su equipo.

El Alpha Racing arrancó con el pie derecho la temporada 2024 en la categoría Challenge y con un Top Ten conseguido por el piloto de Aguascalientes, Rogelio López, con el auto #6 AKRON-Volaris en NASCAR México, a pesar del clima caluroso y con viento intenso durante toda la carrera.

Complicado inicio de competencia se le presentó a Eloy Sebastián, por lo corto que es el óvalo de media milla de San Luis Potosí y teniendo contactos al defender posiciones. Pero el piloto del auto #9 YAVAS-Volaris-Gates, manejado con inteligencia y siendo conservador, logró completar las 182 vueltas para recibir la bandera a cuadros en la posición trece de la tabla general, tras haber tenido pelea con el piloto local Víctor Barrales; pero en los últimos giros Eloy consiguió avanzar y poner autos de por medio y logró terminar en primer lugar de la categoría NASCAR Challenge.

“Sin duda una carrera muy complicada y más al final, dónde el tráfico fue un tema muy importante. Y gran forma de iniciar la temporada con una victoria y agradecer al equipo Alpha Racing, que me dio un excelente auto; y todo el trabajo que se realizó todo el fin de semana, con una pole y hoy una gran victoria. También agradezco a todos mis patrocinadores YAVAS, Volaris y Gates; hay que continuar así durante toda la temporada”, declaró Eloy desde el pódium al levantar su trofeo ante todo el público potosino.

Y en la categoría estelar, Rogelio López con el número 6 Akron-Volaris consiguió con un gran trabajo de los mecánicos en el auto y su extensa experiencia de manejo en los óvalos cortos librar todos los incidentes presentados en la competencia y poder trabajar durante la carrera, para remontar posiciones y terminar en la posición diez con un tiempo de carrera de 1:40:00 horas.

“El objetivo de la carrera era meternos a los diez primeros, había que cuidar el auto. Era complicado, porque veníamos de atrás. Sabíamos que tenía auto para Top Ten pero teníamos que ser muy inteligentes ir de uno por uno, me trompearon por la vuelta 10 y me fui a último y pudimos regresar sin lastimar el coche que fue lo más importante. Estamos metidos ahí en los 10 primeros, sabemos que hay que estar ahí para entrar en los playoffs, entonces hay que correr inteligente para no poner a trabajar doble al equipo; fue un buen resultado”, declaró Rogelio López.

Alpha Racing deja San Luis Potosí después de un gran fin de semana y con resultados positivos dentro del equipo. Planea ahora la siguiente fecha de NASCAR México Series, que será el 14 de abril 2024, en el Súper Óvalo Chiapas.