Israel-Palestina: La ayuda marítima a Gaza no puede sustituir la ayuda por tierra

Por primera vez en semanas, ha llegado a la ciudad de Gaza ayuda suficiente para 25.000 personas, según anunció el martes el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, en un llamamiento para que se lleven a cabo misiones de ayuda diarias y se mejore el acceso.

“El PMA entregó alimentos suficientes para 25.000 personas en la ciudad de Gaza a primera hora del martes en el primer convoy exitoso al norte desde el 20 de febrero”, dijo la agencia de la ONU en un tweet. “Con la gente en el norte de Gaza al borde de la hambruna, necesitamos entregas todos los días y necesitamos puntos de entrada directamente en el norte”.

Mientras tanto, funcionarios de ayuda de la ONU acogieron con satisfacción el martes la noticia de que el barco de una ONG había zarpado de Chipre con destino a Gaza cargado con 200 toneladas de suministros de socorro, pero subrayaron que “no era un sustituto” de la ayuda por tierra a los gazatíes al borde de la hambruna.

“Cualquier ayuda alimentaria o de emergencia que llegue a Gaza, como todos sabemos, se necesita desesperadamente; de eso no hay duda”, declaró Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

“Pero no sustituye al transporte terrestre de alimentos y otra ayuda de emergencia a Gaza y, en particular, al norte de Gaza. No puede compensar eso”.

Ensayo de ayuda marítima

Los comentarios del funcionario de la ONU se produjeron mientras la organización benéfica internacional World Central Kitchen anunciaba que su buque, Open Arms, había zarpado hacia Gaza, a unas 200 millas náuticas de distancia.

La ONG ya ha trabajado con equipos de ayuda de la ONU en Rafah, en el sur de Gaza, donde alrededor de 1,5 millones de personas han buscado refugio en medio de los bombardeos y combates diarios israelíes durante los últimos cinco meses.

El director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) condenó la negativa a permitir la entrada en Gaza de los llamados artículos de “doble uso”.

“Un camión cargado de ayuda acaba de ser rechazado porque contenía tijeras utilizadas en botiquines infantiles”, tuiteó Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, el martes.

Prohibiciones israelíes

“Las tijeras médicas se añaden ahora a una larga lista de artículos prohibidos que las autoridades israelíes clasifican como ‘de doble uso’. La lista incluye artículos básicos y vitales: desde anestésicos, luces solares, bombonas de oxígeno y ventiladores, hasta pastillas para limpiar el agua, medicamentos contra el cáncer y kits de maternidad.

“Es necesario facilitar y acelerar el despacho de suministros humanitarios y la entrega de artículos básicos y críticos. La vida de dos millones de personas depende de ello, no hay tiempo que perder”.

Todas las opciones

A la pregunta de los periodistas en Ginebra de si la ONU podría utilizar el nuevo corredor marítimo entre el puerto meridional de Larnaca, en Chipre, y Gaza, el portavoz de OCHAS respondió que “deberían estudiarse todos y cada uno de los puntos de entrada a Gaza”.

Pero tras las repetidas negativas de las autoridades israelíes a permitir el acceso de convoyes humanitarios al norte y las condiciones inseguras para los equipos de ayuda, el funcionario de la ONU insistió en que “necesitamos también el acceso por tierra y la entrega segura y regular dentro de Gaza”.

Hambruna inminente

Por otra parte, la directora del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Cindy McCain, advirtió el lunes de que la hambruna es “inminente” en Gaza y sólo se evitará si la ayuda humanitaria aumenta “exponencialmente”.

En su intervención en Roma, la directora ejecutiva del PMA subrayó la grave preocupación por la población “en toda Gaza, en particular en el norte, que está a punto de sufrir una catástrofe humanitaria”.

“Si no aumentamos exponencialmente la ayuda que llega a las zonas del norte, la hambruna es inminente. Es inminente”.

La veterana funcionaria explicó que el PMA se había visto obligado a interrumpir las entregas de ayuda al norte el 20 de febrero debido a la preocupación “por la seguridad de nuestro personal y debido a la completa ruptura de la ley y el orden”.

El responsable de la agencia de la ONU insistió en que se estaban estudiando todas las opciones para aliviar la crisis de hambre en el norte de Gaza, incluidos los envíos aéreos, pero “nunca podrán suministrar el volumen necesario que el acceso por carretera”.

El acceso por carretera “y el uso de los puertos y pasos fronterizos existentes es la única forma de hacer llegar la ayuda a Gaza a la escala que se necesita ahora”, insistió el responsable del PMA. “Necesitamos que entren en Gaza 300 camiones de alimentos cada día”.