Luis Cobo, Luis Miguel Hernández, Víctor Canaán, Felipe Patjane…los cadáveres de Morena en Tehuacán

Queda claro que darle a doña Rosario Orozco Caballero la candidatura de Morena a la diputación federal por el distrito de Tehuacán fue una decisión de la dirigencia nacional del partido; es decir, Mario Delgado, Citlali Hernández y demás.

Y para nada fue desdeñable la señal de la aspirante a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, a favor de doña Rosario, a quien el domingo pasado invitó al presidió durante su mitin en Tehuacán: “Hay fundadores que no ganan encuestas”: Claudia Sheinbaum

Pero hasta el 2 de junio se sabrá a ciencia cierta si Mario Delgado le hizo realmente un favor a la esposa del ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta al enviarla a su tierra como candidata, en lugar de colocarla en la lista plurinominal, ya que el barbosismo –como grupo praxis política- dejaron muchos cadáveres en tierras tehuacanenses: Luis Cobo, Luis Miguel Hernández, Víctor Canaán, Felipe Patjane, etc.

La repentina e impactante muerte del importante empresario de Tehuacán Luis Cobo, dueño del hotel Cantarranas y del Vista Verde Country Club, obliga a recordar un obscuro episodio de la política poblana, cuando, a una semana del inicio de la campaña del 2021 por la diputación federal, Cobo Fernández fue detenido por policías ministeriales cuando se iba a vacunar contra el Covid y después, durante la audiencia, sufrió un infarto: Desde Tehuacán: Detienen policías ministeriales al candidato Luis Cobo Fernández, de la coalición “Va por México”

QUE DEJARA LA CANDIDATURA DEL PRI-PAN-PRD

En Tehuacán, se manejaba la versión de que Cobo Fernández había sido presionado al más alto nivel para que dejara la candidatura del PRI-PAN –PRD a la diputación federal de Tehuacán y que, como no accedió, se concretó su detención por un pleito inmobiliario con ejidatarios de San Nicolás Tetizintla: Detención, infarto y una supuesta persecución: el caso Luis Cobo en Tehuacán

Pasaron cerca de 2 años y el fallecimiento del ex gobernador Luis Miguel Barbosa, para que el empresario dejara la cárcel, aunque, según los tehuacanenses, nunca recuperó del todo su salud. Otro político fallecido de Tehuacán, aunque morenista, del que se dice que también sufrió persecución política fue Víctor Canaán Barquet, ex regidor de Hacienda en el fracasado ayuntamiento de Felipe Patjane: Video desde Puebla: iArde Tehuacán! encarcelan al regidor Víctor Canaán, a la ex contralora Zamira Cannaán y al extesorero Andrés Escobedo

El 19 de agosto de 2020 fue detenido por la FGE, acusado por presunta usurpación de funciones. Incluso, en un hecho extraño, en alguna ocasión Canaán Barquet fue liberado y detenido inmediatamente después, ahora denunciado por un supuesto patrimonial de 8 mdp al ayuntamiento, hasta que en marzo del año pasado salió de prisión y lo mandaron a reclusión domiciliaria.

El ex regidor morenista falleció a finales de enero de este año y los tehuacanenses aseguran que no logró recuperarse de su estadía en la cárcel:El regidor de Tehuacán Víctor Canaán Barquet, intenta salvar su pellejo, exhibiéndose como un aliado del Gobernador

VIVITOS, PERO NO COLEANDO

El ex presidente municipal morenista, Felipe Patjane, es otro de los entuertos del barbosismo en Tehuacán. Detenido desde julio del 2020 por el ejercicio indebido de funciones públicas y un daño patrimonial de 8 millones de pesos, se mantiene en la cárcel, con una sentencia de 6 años: Dan 6 años de cárcel a Felipe Patjane por anomalías de 8 mdp

Allegados a Felipe Patjane también denuncian “persecución política” y que, incluso, en prisión habría intentado quitarse la vida en algunas ocasiones. Uno más que, afortunadamente, está con vida, pero en la cárcel presuntamente por culpa del ex gobernador es un hombre llamado Luis Miguel de la Cruz Hernández, ex cuñado de Luis Miguel Barbosa, debido a que estuvo casado con su hermana Sofía Barbosa.

Según la gente y el propio involucrado, Luis Miguel de la Cruz Hernández y su ex esposa Sofía pasaron por un cruento divorcio en 2018, con pleito por la custodia de las hijas, hasta que en 2020 fue mandado a encerrar por presunta “violencia verbal”, que le valió una condena superior a los 6 años: Barbosa metió injustamente a su cuñado a prisión y ahí continúa

Este contexto deja claro que sectores políticos y sociales importantes podrían ver la candidatura de doña Rosario Orozco como una magnífica oportunidad…para cobrar cuentas pendientes con el grupo político del ex mandatario estatal.