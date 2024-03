Roxana Luna, Melquiades Morales, Mundo Tlatehui…derrumban a la oposición en la zona conurbada

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

En 2018, con Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial, Morena y sus aliados eran un avión casi imposible de detener en todo el país, incluidos Puebla estado y capital, donde el presidente siempre ha contado con una numerosa y fiel feligresía.

En 2021, después de desastrosos ayuntamientos de la 4T en varios municipios de la entidad, como Puebla capital, San Pedro Cholula y muchos más, además del desaseado proceso interno morenista en la Angelópolis, sentaron bases sólidas para que la coalición PAN-PRI-PRD recuperara los gobiernos de la zona metropolitana, como finalmente ocurrió: Bertha Luján respalda a Claudia Rivera y advierte expulsión de Gabriel Biestro de Morena

Este 2024 se registra un escenario prelectoral medio; es decir, AMLO se mantiene fuerte y la 4T gobierna el país, la entidad y muchos ayuntamientos, pero la oposición –al menos en teoría – controla muchas de las ciudades más importantes del estado, como Puebla, San Pedro y San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Ajalpan, Coronango, etc.

Así que, teóricamente, las elecciones concurrentes de junio próximo tendrían que ser cerradas, competidas, incluso, por el natural desgaste del poder ejercido por un presidente popular, querido por un sector numeroso de la población, pero también autoritario, polarizador y excluyente, que dejó de lado la seguridad pública y mandó al diablo a las clases medias, periodistas, profesionistas, médicos y a muchos grupos sociales más: “Calumniadores, desinfirmadores”: AMLO VS Periodistas

PAN, PRI, PRD, VÍCTIMAS DE SU PROPIA HISTORIA Y EXCESOS

El problema para Eduardo Rivera, Mario Riestra Piña y demás candidatos de Mejor Rumbo para Puebla (MRP) es que a nivel nacional y estatal ¡sus propios partidos no solamente no les ayudan, sino que les hacen víctimas de excesos, abusos y omisiones!, que históricamente siempre cometieron, pero que hoy no quisieron evitar, pese a que SON OPOSICIÓN y ello reduce sus oportunidades de gana.

Así, Augusta Valentina y Marko Cortés, dirigentes estatal y nacional del PAN, respectivamente, ya PERDIERON San Pedro Cholula, se lo entregaron en bandeja de plata a Morena y la 4T al permitir que el PRD y Roxana Luna les quitaran la candidatura, pese a que el sol azteca apenas tuvo ¡600 votos en 2021!:Roxana Luna contenderá por la alcaldía de San Pedro Cholula

Otro municipio importante que, en teoría, la oposición debería ganar, pero que puso en gran riesgo por hacerse cómplice de la imposición del presidente municipal, Mundo Tlatehui Percino, es San Andrés Cholula, que solía ser un fuerte bastión del blanquiazul, aunque el ayuntamiento FALLIDO actual y la candidatura de Guadalupe Cuautle pueden desplomar a MRP: Mundo Tlatehui y Augusta Valentina ROMPEN al PAN en San Andrés Cholula.

¿Y qué decir de Alito Moreno y Néstor Camarillo, los gandules presidentes nacional y estatal del PRI?, que se agandallaron sus plurinominales, desmantelaron al partido, lo dejaron sin diputados locales y hasta perdieron los ayuntamientos de Zacatlán y Xicotepec: Video desde Puebla: Se van del PRI presidentes municipales de Xicotepec, Zacatlán

Incluso, uno de los pocos personajes priístas que, tal vez, podría todavía generar simpatías para MRP, el ex gobernador Melquiades Morales Flores, ya también emigró del tricolor, puesto que -por obvias razones- apoya la candidatura de su hijo, Fernando Morales Martínez, por Movimiento Ciudadano: Video desde Puebla: Fernando Morales se registró en el IEEP como candidato de MC al gobierno

MARÍA ESTHER ORTIZ, POSIBLE REGIDORA EN EL PRÓXIMO AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

Si le digo que María Esther Ortiz tiene buenas posibilidades de ser regidora en el próximo ayuntamiento de Puebla, seguro que usted se preguntará “¿y a mí que me importa, si ni siquiera conozco a la señora, que le vaya bien y ojalá ésta sí trabaje?”.

Pero, si le comento que una de las cuñadas del candidato de Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, puede ser regidora en la Angelópolis, pero por Movimiento Ciudadano, entonces la información SÍ es de importancia, ya que María Esther Ortiz es hermana de Liliana Ortiz, futura diputada federal del PAN y esposa del aspirante opositor al gobierno de Puebla: https://desdepuebla.com/2024/01/25/ana-teresa-aranda-liliana-ortiz-y-genoveva-huerta-encabezan-plurinominales-del-pan/.

Una de las dos cuñadas de Rivera Pérez fue incluida en el número 2 de la lista de MC en Puebla capital, solamente detrás de Rafael Cañedo Carrión, contendiente a la presidencia en la ciudad.

Se convertirá en regidora si el partido mantiene el registro: https://desdepuebla.com/2024/03/01/video-desde-puebla-arrancan-campana-fernando-morales-y-julian-lozada-de-movimiento-ciudadano/.

En términos políticos, la nominación de María Esther Ortiz representa un hueco MÁS en la candidatura de MRP, porque era de esperarse que TODA -o al menos la familia política más cercana- apoyara la postulación de Eduardo Rivera.