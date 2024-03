Imperdible el Festival de las Ideas 2024

Ray Zubiri

Regresa a Puebla el Festival de las Ideas este 7, 8 y 9 en el Auditorio Metropolitano, donde como dice su slogan es una “Explosión Creativa” el foro más importante de América Latina donde para todos los asistentes marca un antes y un después ya que nos invita a transformar nuestra visión del mundo, a ampliar sus horizontes y crear una vida más próspera y libre.

Ricardo Obert Martínez, director de este evento me conto todo lo que ahí habrá y por supuesto sorpresas que son una chulada. A continuación algunas de las mentes brillantes que ahí estarán.

Magnús Scheving: Actor, atleta, emprendedor y creativo famoso por su papel de “Sportacus” en LazyTown la cual gano ganó un BAFTA, la serie infantil que anima a padres e hijos a elegir opciones saludables. Más de 170 países han visto la serie de televisión que él escribió, dirigió y produjo. Magnús se convirtió en el Atleta del Año de Islandia. Ha sido nombrado el Hombre de Marketing y Emprendedor del Año de Islandia.

Francis Fukuyama: Destacado politólogo internacional y autor del multicitado libro El fin de la Historia y el último hombre. Alto miembro Olivier Nomellini en el Freeman Spogli Institute for International Studies (FSI) de la Universidad Stanford y miembro del profesorado del Center on Democracy, Development and the Rule of Law (CDDRL) del FSI.

Jay Shetty: Autor inspiracional que ayuda a las personas a entrenar su mente para la paz interior. Sus libros Piensa como un monje y Las 8 reglas del amor ofrecen conocimientos profundos y han encabezado las listas de ventas. Además, sus videos han sido vistos más de 10 mil millones de veces en redes sociales y lo siguen más de 50 millones de personas. Es el creador y presentador de On Purpose, el podcast de salud y bienestar número uno del mundo.

Nina Tandon: Directora ejecutiva y cofundadora de EpiBone, la primera empresa del mundo que cultiva hueso humano vivo para la reconstrucción esquelética. Los beneficios de esta revolucionaria tecnología de células madre, ya aprobada por la FDA, incluyen cirugía simplificada, mejor formación ósea y tiempos de recuperación más cortos para los pacientes.

Diébédo Francis Kéré: El primer arquitecto africano ganador del Premio Pritzker de Arquitectura. Uno de los arquitectos contemporáneos más distinguidos por su enfoque comunitario del diseño y su compromiso con los materiales sostenibles, así como con los modos de construcción.

Merritt Moore: Única bailarina de ballet cuántica que combina sus intereses en proyectos educativos, artísticos y científicos. Merritt Moore ha sido reconocida en muchas publicaciones, incluidos los Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2, Top Ten College Women de Glamour y por Forbes 30 Under 30. Fue una de los 12 candidatos seleccionados para someterse a una rigurosa selección de astronautas en el programa de BBC Dos Astronauts: Do you have what it takes?

Jeff Booth: En 2015, fue nombrado Persona del Año por la British Columbia Technology Industry Association (BCTIA), y Goldman Sachs lo nombró entre sus 100 Empresarios más Intrigantes.

David Sinclair: Profesor en Harvard y el principal experto mundial en la longevidad humana. En 2020 su laboratorio fue el primero en demostrar que el envejecimiento se puede revertir de forma segura en un animal para curar la ceguera, un descubrimiento que ha dado lugar a una industria multimillonaria que tiene como objetivo tratar enfermedades humanas y prolongar la vida mediante el control del proceso de envejecimiento. Su libro de The New York Times más vendido Alarga tu esperanza de vida: Como la ciencia nos ayuda a controlar, frenar y revertir el proceso de envejecimiento se ha publicado en más de 20 idiomas y su podcast Lifespan with David Sinclair es uno de los mejores en la categoría de salud y fitness.

Dan Buettner: El explorador creador de las Zonas Azules y experto internacional en longevidad y felicidad. Explorador, miembro de National Geographic, periodista y productor galardonado, presentador de Netflix y autor de libros de superventas de The New York Times. Descubrió los cinco lugares del mundo –llamados hotspots de Zonas Azules– donde las personas viven más tiempo y más saludablemente.

The Pack Drumline: El grupo de percusionistas y bailarines más asombroso y electrificante de Estados Unidos. The Pack Drumline se dio a conocer al mundo cuando iniciaron la temporada 17 del programa de TV “America’s Got Talent” en 2014. The Pack fue fundado por el director Perry como una alternativa para jóvenes en riesgo. Ante la falta de recursos y la financiación limitada, el programa comenzó con simples bidones y tubos de PVC.

Leandro Viotto Romano: Uno de los emprendedores más inspiracionales de jóvenes en Latinoamérica. Le otorgaron las Llaves de la Ciudad de Miami; fue nombrado uno de los 10 Jóvenes Sobresalientes de la Argentina por la Junior Chamber International; y obtuvo la Medalla de Bronce al Mérito por parte de la Universidad de Roma La Sapienza.

Sergio Sarmiento: Periodista y escritor. Dirigió la Enciclopedia Hispánica. En 1981 fue colaborador fundador del periódico El Financiero y en 1994 ingresó al periódico Reforma. Su columna “Jaque Mate” se publica en más de 20 diarios mexicanos. Ha escrito para The Wall Street Journal y Los Angeles Times, entre otras publicaciones internacionales.

Marian L. Tupy: Agudo analista de políticas públicas del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute. Es coautor del Simon Abundance Index, y de los libros Superabundancia: Porque a medida que crece la población crecen también los recursos disponibles y Ten Global Trends Every Smart Person Should Know: And Many Others You Will Find Interesting.

Michelle Caruso – Cabrera: Primera periodista y presentadora latina en la cadena de televisión CNBC en un momento en que la industria estaba dominada por hombres blancos, líder en finanzas, política internacional y desarrollo económico. En sus más de 20 años en la cadena, Caruso-Cabrera se estableció como presentadora del programa Power Lunch y como corresponsal principal internacional informando desde Irak, Irán, Grecia y su crisis financiera, Ucrania, Venezuela, el conflicto Rusia-Ucrania y la invasión de Irak por ISIS.

Gardiner Brothers: El asombroso dúo de hermanos bailarines 5 veces campeones de danza irlandesa en el mundo. Su baile los ha visto viajar por todo el mundo, colaborando con marcas como YouTube y Visit Dubai, actuando en eventos corporativos y haciendo giras como bailarines principales en el mundialmente famoso espectáculo Riverdance. Han llevado su baile a países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Dubai y Arabia Saudita.

Carlos Luna: Reconocido esteta cubano e internacional, maestro de múltiples medios artísticos con gran

influencia mexicana. Ha participado en más de 200 exhibiciones en museos e instituciones de todo el mundo destacando Pablo Picasso Ceramics | Carlos Luna Paintings, NSU Museum of Art | Fort Lauderdale, Reading Public Museum, Museum of Latin American Art, Frost Art Museum, Bass Museum of Art, American University Museum, Boca Raton Museum of Art, Polk Museum of Art, Susquehanna Art Museum, entre otros.

Paolo Bortolameolli: Notable director de orquesta, revelación en EUA, Latinoamérica y el mundo. Con la Filarmónica de Los Ángeles dirigió conciertos en el Hollywood Bowl y el Walt Disney Concert Hall. Entre sus muchos logros se encuentra la producción histórica de la inventiva ópera ATLAS de Meredith Monk.

Platon: Uno de los mejores fotógrafos documentales del mundo. Comunicador y fotógrafo que produjo más de 20 fotografías para las portadas de la revista TIME, incluyendo la ganadora del primer premio en el Concurso World Press Photo, que captura al primer ministro ruso Vladimir Putin para la portada de “Persona del Año” de la revista TIME. En 2013 fundó una organización sin fines de lucro llamada The People’s Portfolio, que apoya los derechos humanos en todo el mundo.

Beth Davies: Una de las grandes líderes y consultoras empresariales del mundo en desarrollo, capacitación e innovación. Es experta en cultivar la cultura empresarial, crear organizaciones centradas en el cliente, desarrollar líderes y ampliar la fuerza laboral. Beth Davies ha pasado más de 25 años trabajando en puestos de liderazgo senior en empresas innovadoras de todo el mundo: Tesla, Apple, Microsoft y Gap.

Tiago Forte: Fundador de Forte Labs y experto revolucionario en la productividad, la información y el aprendizaje. Su libro Crea tu segundo cerebro: Un método probado para organizar tu vida digital fue nominado al Goodreads Choice Award y al Premio de Audiolibro Audie por la Asociación de Editores de Audio, asimismo fue nombrado como Libro del Mes por parte del Financial Times y la Mejor Elección del Verano de Fast Company.

Robert Waldinger: Brillante psiquiatra y uno de los investigadores de la felicidad más importantes del mundo. Profesor de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard, director del Harvard Study of Adult Development en el Hospital General de Massachusetts y cofundador de la Lifespan Research Foundation.

Nalini Chilkov: Médica visionaria que ofrece un sistema integral de medicina oriental y occidental para vencer el cáncer. Es la creadora y fundadora del OutSmart Cancer® System, cuya misión es cambiar la atención del cáncer para los pacientes. Sus programas y conferencias están diseñados para brindar a los pacientes y sus familias las herramientas y el conocimiento de autocuidado para recuperarse, mantenerse sano y vivir bien más allá del cáncer.

Ernesto Prieto: El destacado investigador latinoamericano que lucha contra el cáncer y las enfermedades metabólicas como la diabetes. Por tres décadas, se ha dedicado a la investigación transdisciplinar y la divulgación científicotécnica en antropología médica, biología tumoral, neurolingüística y biomatemática. Su trabajo se ha centrado en el desarrollo de sistemas multiordinales para el tratamiento de patologías oncológicas, neuro-degenerativas, inmunológicas y otras entidades complejas.

Shimon Robot: El primer robot músico en el mundo que canta y compone canciones. Shimon es un marimbista robótico y un cantautor, que puede escuchar, comprender, colaborar e inspirar a sus homólogos humanos. Shimon utiliza inteligencia artificial y algoritmos de creatividad para llevar las experiencias y resultados musicales a dominios inexplorados.

Duncan Wardle: El innovador exvicepresidente de Creative Inc. de Walt Disney, creador de ideas fuera de este mundo. Como jefe de Innovación y Creatividad en Disney, Duncan y su equipo ayudaron a Imagineering, Lucasfilm, Marvel, Pixar y Disney Parks a innovar, creando nuevas historias y experiencias mágicas para los consumidores de todo el mundo.

Marc Raibert: Reconocido creador de los robots dinámicos más avanzados del mundo como Spot “el perro robot”. Fue nombrado Pionero en Robótica en 2022 por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), recibió el Premio Engelberger 2022 y fue enlistado en el Top 100 Most Influential People in AI por la revista Time. Dos de los robots de Raibert fueron incluidos en el Salón de la Fama de los Robots. Fundador de Boston Dynamics, empresa que desarrolla robots avanzados, como BigDog, Atlas, Spot y Stretch, donde fue CEO de 1992 a 2019, y donde continúa en la Junta Directiva. Director ejecutivo de The AI Institute, una nueva organización de investigación dedicada a la creación de futuras generaciones de robots inteligentes avanzados.

Matthew y Michael Vega-Sanz: Dúo genial de emprendedores y fundadores de una de las empresas tecnológicas de seguros más exitosas de Miami, Lula. Después de la pandemia de Covid-19, los Vega-Sanz tuvieron la idea de crear a Lula, una plataforma de seguros que ayuda a las empresas a reducir sus costos de seguro. Lula se convirtió en una de las empresas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, siendo utilizada por casi 5000 empresas en 18 meses, y millones de personas anualmente.

Elena Panaritis: Elena Panaritis es economista, innovadora de políticas, emprendedora y líder de Thought4Action, un tanque de acción que encabeza reformas políticas transformadoras. Ha revolucionado el concepto de informalidad, una condición de marginación socioeconómica e inseguridad que afecta a 2 de cada 3 personas en todo el mundo. En su libro Prosperity Unbound: Building Property Markets with Trust (2007), cuestiona enfoques de desarrollo obsoletos y establece un marco claro para abordar la informalidad, que desde entonces se ha implementado con éxito en Perú, Tailandia y otros lugares.

La Chirichota: Agrupación cómico-musical que nace en las Islas Canarias a mediados de 2022. Influenciada por las chirigotas del Carnaval de Cádiz, de ahí el prefijo “chiri”. Lo integran siete personas cuyo formato musical está compuesto por guitarra española, guitalele y percusión (cajón y bongós). Un formato portátil y versátil, ágil, divertido y que engrana perfectamente con sus líricas llenas de análisis social.

Per Bylund: Famoso pensador libertario e investigador de la riqueza de las naciones y el emprendimiento. Obtuvo en 2022 el Premio Gary G. Schlarbaum por parte del Instituto Mises por su excelencia en la investigación y enseñanza. Asimismo en 2020, ganó el Merrick Foundation Teaching Award de la Merrick Foundation of Ardmore de la Oklahoma State University y, finalmente, en 2018 ganó el Best Reviewer Award de la Entrepreneurship Division Academy of Management.

Esteriore Brothers: Piero, Mimmo, Gabriele y Amedeo Esteriore son cuatro hermanos de Ciminna, Sicilia, Italia. Su pasión compartida por la música los ha impulsado desde su ciudad natal al estrellato mundial a través de las redes sociales. Su historia es un testimonio del poder unificador de la música y el internet. El verdadero talento puede salvar las divisiones geográficas y culturales, uniendo a personas de todos los continentes.

Cayetana Álvarez de Toledo: Líder audaz y una de las políticas, periodistas e intelectuales más sagaces de Iberoamérica. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Gibbs Prize proxime accessit de Historia por la Universidad de Oxford, el Micrófono de Plata de la Asociación Española de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión, y el Premio Sociedad Civil por el Think Tank Civismo, entre otros.

Lorena Ramírez: Una de las ultramaratonistas más veloces de México y el mundo, orgullo nacional. Lorena Ramírez Nahueachi es una corredora de fondo y ultrafondo mexicana perteneciente a la etnia tarahumara o rarámuri. Ha ganado numerosas carreras nacionales e internacionales.Lorena ha aparecido en la revista Vogue de Estados Unidos como corredora internacional de ultramaratones. Su Fundación busca una mejor vida para su comunidad.

Simplemente ¡No te lo puedes perder! www.festivaldelasideas.mx

¡Escúchenme! de lunes a viernes en el programa donde siempre aprendemos algo nuevo De Todo Un Poco con seguro servidor de 10 a 11 de la mañana en Radio BUAP 96.9 FM.

Contacto: director@revistapuebla.com y @RayZubiri en todas las redes sociales.

Si usted es un medio de comunicación y se pregunta si puede publicar esta columna en su medio, ¡la respuesta es sí! Solo asegúrese de dar el crédito adecuado a www.revistapuebla.com y al autor.