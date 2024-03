Álvarez Máynez defiende al Ejército en un inicio de campaña desangelado

El país

La convocatoria fallida y lo impersonal del evento han marcado el día uno de la campaña de Jorge Álvarez Máynez. Lagos de Moreno, Jalisco, la apuesta del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) para ser la tribuna de sus primeras promesas de gobierno, parece haber sido un desacierto. El efecto por la ausencia del gobernador del Estado, Enrique Alfaro, ha sido evidente. En un acto desangelado, el candidato, que registra apenas un 5% de la intención de voto, ha insistido en que confía en darle la vuelta al tablero electoral en 90 días y ganar la elección del 2 de junio próximo. Desde uno de los municipios más inseguros del país, en disputa por carteles del narcotráfico, el zacatecano ha defendido el trabajo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y se ha comprometido a iniciar la pacificación del país en seis años.

Al acto proselitista del candidato, que tiene como lema de campaña dejar la vieja política atrás y ser “el nuevo” paladín de la democracia, los asistentes llegaron en camionetas provenientes de diversas comunidades de los Altos de Jalisco: Francisco Primo de Verdad, San Cristóbal de la Barranca, Mezquital del Oro, El Ojuelo y Trinidad García, todos municipios jaliscienses, es de donde ha llegado el apoyo al candidato. Persuadidos por operadores políticos del partido naranja. Algunos sin saber siquiera el motivo y sin conocer al candidato. Juan García Martínez, originario de San Cristóbal, poblado ubicado a casi cuatro horas de Lagos de Moreno, porta la camiseta fosfo, fosfo, también ondea la bandera naranja, aunque no conoce al candidato. “Yo casi no sé, es la primera vez que vengo” responde al ser cuestionado si conoce al candidato. Por la misma situación atraviesa la señora Esther Campos, habitante de Ciénega de Mata, un poblado de los altos. La demanda generalizada de los asistentes es frenar la violencia e inseguridad en la región.

Antes del arribo de Álvarez Máynez la arenga “¡gobernador!”, “¡gobernador!”, dirigida a Pablo Lemus, predominó en la plaza, por encima del “¡presidente!” “¡presidente!”. Una hora antes del evento se podían contar, sin errar, las personas que ocupaban las sillas distribuidas a un costado del Palacio Municipal. El vacío de gente minutos antes de la hora programada para dar inicio al acto fue evidente. Sin embargo, bastó media hora para que comenzará la desbandada de personas ataviadas con playeras, gorras y banderas fosfo, fosfo, llenado los espacios vacíos.

Con retraso, minutos antes de las 20 horas de este viernes 1 de marzo, arribó al jardín municipal el fosfobus, el recién estrenado transporte del zacatecano en el que recorrerá el país durante su campaña. Acompañado de los candidatos a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus, y a una diputación federal, Tecutli Gómez, llegó hasta el templete rodeado por jóvenes tocando tambores y gritando consignas. Por separado, sus acompañantes abrieron el mitin. El anfitrión y alcalde con licencia en Lagos de Moreno y aspirante a diputado federal, dirigió el primer discurso a una plaza vacía. con una larga lista de los logros de la administración y promoviendo su campaña. De paso, se ha curado en salud, que no es más que prevenir en salud: “Le agradezco a nuestro gobernador Enrique Alfaro por el apoyo”, lanzó sin titubeo.

Le siguió Lemus, también aprovechó para llevar agua a su molino como aspirante a la gubernatura. “Jalisco es nuestro y lo vamos a defender como nuestro patrimonio”, recalcó el integrante del grupo dominado por el gobernador de la entidad. Máynez cerró el evento que se tornó muy impersonal para ser el primer acto de un candidato a la presidencia de México. El zacatecano ha justificado la sede, ha reconocido que la gente no lo conoce y ha insistido en que dará la vuelta a los números que arrojan las encuestas. “En Jalisco se ha escrito una historia que acredita quiénes somos, lo que representamos y lo que vamos a poner en juego en esta contienda presidencial”. dijo.

Trató de justificar su escasa fama en el país, pero especialmente en el municipio que eligió para arrancar campaña también. “Le han preguntado a la gente de aquí, ¿conoce a Máynez? y han respondido: “No” porque nunca habían visto un espectacular, una lona o una playera de Máynez, no tenían por qué hacerlo. Las campañas se inician legalmente hoy, y las candidatas de la vieja política llevan años”.

A pesar del desaire del gobernador, el aspirante lo ha aludido en su discurso. “Se organizó un movimiento con causas, con congruencia, con un liderazgo importante como el de Enrique Alfaro, que en Tlajomulco inició muchas de las cosas que hoy nos quieren copiar”. La inseguridad en el país y en el municipio jalisciense, en donde horas antes de este acto fueron asesinadas siete personas, fue el remate del discurso. Mientras, las calles de Lagos de Moreno eran patrulladas por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Encaminado ha defendido la labor de las Fuerzas Armadas y ya con luz verde para promover sus promesas de campaña, ha lanzado la primera promesa. Se ha comprometido a iniciar la pacificación del país en seis años.

“Esto que sucede no es culpa de nuestras Fuerzas Armadas, a ellos no les tocaba resolver el problema de la seguridad pública. Aún así, sin protección legal, sin mando constitucional, sin certeza y muchos de ellos, incluso han pagado con su vida las decisiones de una clase política cobarde. Por eso el tema de seguridad no se puede solucionar con promesas electoreras”. Luego de esto y después de aceptar selfies, todas desde el templete, el candidato salió tras bambalinas para desaparecer resguardado por un importante operativo de seguridad coordinado por el Ejército y la Guardia Nacional.