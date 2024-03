Abierto Mexicano de Tenis seguirá ayudando a la reconstrucción de Acapulco

Adrenalina

Renata Burillo, Presidenta del Consejo de Administración de MexTenis, empresa organizadora del Abierto Mexicano de Tenis, indicó en entrevista con Excélsior que luego del paso del Huracán Otis a finales del año pasado puso en duda la disputa de la competencia, pero ahora, cuando la edición 2024 está por terminar recordó como este desastre natural demostró la hermandad entre la competencia y el puerto de Guerrero.

El 25 de octubre del 2023 el Huracán Otis arrasó con Acapulco. Su fuerza causó innumerables pérdidas en lo económico, en lo moral, pero también en lo humano, dejando a los acapulqueños vulnerables.

“La incertidumbre era lo que más reinaba, la pérdida de comunicación causó muchísima ansiedad. El pensar con nombres y apellidos, no sólo en la gente que trabaja directamente con nosotros, sino de todos, pensar en las personas que seguían o siguen desaparecidas.

“Las instalaciones se reconstruyen, un estadio lo reconstruyes, el torneo se pudo haber hecho en otro lado, pero una vida jamás se recupera”, dijo Renata Burillo, Presidenta del Consejo de Administración de MexTenis en entrevista con Excélsior.

Cuatro meses después de aquella devastación y ante todo pronóstico se celebra el Abierto Mexicano de Tenis, aunque el propósito de esta edición va mucho más allá de lo deportivo.

“Olvídate de Mextenis, como mexicanos teníamos la obligación de ayudar a nuestros vecinos que nos necesitaban, llevamos tantos años aquí y nos han recibido con los brazos abiertos. Yo no soy de Guerrero, pero todos estos años me han hecho sentir como parte de este estado, como parte de Acapulco. Tengo un compromiso con ellos, regresarles un poco de todo lo que me han dado”, aseguró Renata a sabiendas de que 11,200 familias se vieron beneficiadas con el AMT 2024.

Estos fueron tan solo un par de días para volver a experimentar la normalidad, jornadas acompañadas de esperanza y de generosidad, como la del tenista Stefanos Tsitsipas quien donó $15,000 dólares a los damnificados por Otis, o Mextenis que de la mano de Construyendo México apoya en la restauración de viviendas.

“Nos incluimos en este renacer, Otis vino a marcar el inicio de un capítulo y nosotros somos apenas un granito de arena.

“Yo fui a construir casas, pero la ayuda puede venir en muchas formas, es igual de significativo el hecho de que yo fuera a construir, a cómo si alguien en el otro lado del mundo donará $10, toda ayuda es bien recibida”.

La labor no culminará aquí, no terminará cuando el campeón levante el título, los esfuerzos por recuperar a Acapulco seguirán en pie.

“No podemos decir ‘Ah! Ya pudimos hacer el torneo’ y cerramos la carpeta hasta el año que entra, no. Tenemos que seguir e inspirar a la gente a que siga donando, se necesita todavía muchísimo”.