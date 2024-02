Concacaf Champions Cup 2024: Partidos para octavos de final hasta el momento

AS MÉXICO

Con la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2024 a punto de terminar, es momento de revisar cuáles son los partidos que ya están definidos para la fase de octavos de final, que comenzarán a partir del martes 5 de marzo. Las eliminatorias que arrancaron con el torneo se disputaron en los primeros quince días de febrero y el resto cierran este jueves 29.

Clubes importantes del fútbol mexicano ya están instalados entre los mejores 16 de la confederación que representa a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, además de que junto a ellos se encuentran algunas de las franquicias más atractivas de MLS, así como escuadras muy representativas de territorio centroamericano. La única sorpresa que se ha presentado es la eliminación de Toluca a manos del Herediano.

Partiendo del hecho de que uno de los equipos que causa gran expectación es el Inter Miami de Messi, Suárez, Busquets y Alba, conocer a su contrincante para octavos era muy interesante y este miércoles Nashville SC eliminó a Moca FC, con lo que se tendrá un choque entre organizaciones estadounidenses. El cara a cara en octavos marcará un nuevo duelo de mucha tensión para Herons y The Six-Strings, después de que jugaron la final de Leagues Cup 2023.

Durante el martes se confirmaron los boletos de algunos conjuntos de la máxima categoría norteamericana como Orlando City, que firmó un global de 6-1 ante Cavalry de Canadá; Philadelphia Union, quienes se vieron obligados a ir hasta la prórroga contra un muy valiente Saprissa; finalmente, Houston Dynamo se encargó de eliminar a St. Louis City SC en un acumulado de 2-2, en donde el gol de visitante fue definitivo.

Partidos confirmados para octavos de Concacaf Champions Cup

En una ronda que promete bastante, los partidos que ya están definidos de cara a la próxima semana en el inicio de los octavos se encuentran Club América vs Chivas de Guadalajara y Tigres UANL vs Orlando City. Además de esto, otros enfrentamientos ya establecidos son Pachuca vs Philadelphia Union, Herediano vs Robinhood o Columbus Crew vs Houston Dynamo.

Finalmente, Rayados de Monterrey chocará con FC Cincinnati en el regreso de Brandon Vázquez a su antigua ciudad y LD Alajuelense espera New England Revolution o Club Atlético Independiente de la Chorrera (Panamá). El nuevo formato de Concacaf Champions Cup 2024 busca un invitado al Mundial de Clubes 2024 y a la primera edición del Nuevo Mundial de Clubes USA 2025.