Así se jugarán los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf

Habrá Clásico Nacional. Chivas logró ganar la eliminatoria ante el Forge FC y se convirtió en el primer mexicano en superar su eliminatoria de la Primera Ronda para asegurar su boleto en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup. Tras su victoria ante el cuadro canadiense, el Rebaño se enfrentará al América, que llega a esta fase tras remontar ante el Real Estelí.

Hasta el momento sólo hay cuatro enfrentamientos confirmados para los Octavos de Final, el Clásico Nacional, Herediano ante Robinhood, Tigres contra Orlando City y Pachuca frente a Philadelphia Union.

Herediano dio la sorpresa del torneo al eliminar a Toluca de visita, gracias a un gol de visita. Rayados, por su parte, logró vencer a Comunicaciones sin problemas con un marcador global de 7-1.

Cabe la pena mencionar que Pachuca, Inter de Miami, Columbus Crew, Robinhood y Alajuelense ya están en los Octavos de Final, pues tuvieron su pase directo por ser Campeones.

Tras los partidos de este martes 27 de febrero, ya solo quedan tres eliminatorias por definirse, las cuales se jugarán este miércoles 28 de febrero.

Este martes 27 de febrero, en los otros tres partidos de Vuelta de la Primera Ronda de la Concachampions, Dynamo ganó por la mínima diferencia en casa y se calificó ante Louis City. Mientras que Orlando City cerró su pase, ya que venció 3-1 al Cavalry. Philadelphia Union hizo su tarea y empató 3-3 contra Saprissa en la Vuelta y amarró su pase a la siguiente fase por un marcador global de 6-5.

Los partidos que restan por jugarse solo son tres, Nashville vs Moca, Cincinnati vs Cavalier y New England vs Independiente.

Estos son los equipos clasificados a Octavos de Final de Concachampions

Chivas

Pachuca

Inter de Miami

Columbus Crew

Robinhood

Alajuelense

Tigres UANL

América

Herediano

Monterrey

Orlando City

Philadelphia Union