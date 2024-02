Liga MX: Fechas, horarios y canales para ver la jornada 8 del Clausura 2024

RÉCORD

Los duelos más importantes la jornada serán entre los cuatro grandes del futbol mexicano, Chivas recibiendo a Pumas en Jalisco y América vs Cruz Azul en una nueva edición del clásico joven.

La Jornada inicia con una triple cartelera el día viernes con el Puebla recibiendo a Querétaro en el Cuauhtémoc a las 19:00 horas (VIX+, Fox Sports Premium, Fox Sports y Azteca 7) mientras que a las 21:00 horas habrá un par de juegos al mismo tiempo, Necaxa vs Pachuca (VIX+) y Juárez recibe a los Rayados de Monterrey (VIX+, Fox Sports Premium y Fox Sports)

La jornada sabatina comienza León vs Atlético de San Luis en el Nou Camp a las 17:00 horas (VIX+, Fox Sports 2 y Claro Sports) Tigres vs Atlas a las 19:00 horas (VIX+ y Afizzionados), a las 19:05 Chivas se medirá vs Pumas en el Akron (VIX+, TUDN, Canal 5 y Azteca 7) y la noche cerrará con el Clásico Joven entre América y Cruz Azul (VIX+, Aficionados, TUDN y Canal 5)

Para el día domingo la Liga MX solamente programó dos partido, el primero será el Toluca vs Tijuana a las 12:00 horas en el Nemesio Diez (VIX+, TUDN y Las Estrellas) y la Jornada 8 la cerrarán Santos vs Mazatlán a las 18:00 horas (VIX+)