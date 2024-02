Hoy se tienen condiciones para pandemias más frecuentes que en el pasado: Indiana Torres Escobar

DEBATE

No se puede saber cuándo, tampoco qué características tendrán, pero lo que sí se debe asumir es que el mundo actual genera condiciones para nuevas pandemias y mucho más frecuentes que en el pasado, advirtió la epidemióloga, viróloga y académica de la BUAP, Indiana Torres Escobar.

Entrevistada, Torres Escobar precisó que no se puede adelantar cuándo, aunque sí hay condiciones para nuevas pandemias, ya que los virus tienen mucha capacidad de adaptarse, los seres humanos aumentan su intrusión en la naturaleza y la misma globalización aumenta las posibilidades de este tipo de fenómenos:Influenza, más mortal que el Covid en este momento: Indiana Torres Escobar

Se decía que cada 100 años había una pandemia, hoy las circunstancias del planeta y los seres humanos son diferentes y la velocidad con que se dan los acontecimientos hace imposible esperar que hasta dentro de un siglo haya otra pandemia, tampoco se puede decir que se dará en 5, 10 o 20 años, aunque se debe asumir que sí existen condiciones para nuevas crisis sanitarias.

INFORMACIÓN FALSA Y LA POBLACIÓN, CAUSAS DE MUERTES INNECESARIAS

Al hacer un balance inicial de la pandemia Covid19, se puede admitir que hubo muertes innecesarias, pero no a causa de políticas o acciones gubernamentales, sino por la información falsa, que hizo que la gente no siguiera las instrucciones de salud. Incluso, en este momento, nuestro país pasó del pánico a la indolencia respecto al coronavirus.

Por ejemplo, con la transmisibilidad de los diversos virus, como influenza, covid, etc, ahora tendríamos todos que andar con cubreboca, pero no lo hacemos, a pesar de que existe un elevado nivel de contagios. Tristemente, el ser humano funciona con la muerte y, cuando se consideraba que el SARSCOV2 era letal, entonces se generó terror, pánico, los países se cerraron, etc, apuntó la científica.

En el caso de México, las medidas tomadas fueron adecuadas, aunque se hayan dado situaciones lamentables, pero la obtención de vacunas, reconversión de hospitales, atención a las personas y actualización de cifras fue correcto, para dimensionar la pandemia. “Sí hubo errores en el uso del cubreboca o al minimizar la mortalidad, pero no es justo culpar al gobierno de los fallecimientos”.

Incluso, Torres Escobar hizo notar que las críticas de opositores políticos a los gobiernos por la manera en que abordaron la crisis sanitaria fueron generalizadas en todos los países. También advirtió que Covid e infecciones respiratorias “no se han ido, por lo tanto, no hay que bajar la guardia y debemos seguir las medidas sanitarias que todos conocemos”.

SARSCOV1, CON 50% DE MORTALIDAD EN 2004

La viróloga alertó que los más vulnerables a las enfermedades respiratorias son menores de 4 años y personas de la tercera edad; es decir, los extremos de la edad, unos porque todavía no son vacunados y los otros ante las morbilidades y estragos propios de la edad. En consecuencia, se necesita continuar las medidas preventivas.

Los coronavirus no son nuevos, llevan mucho tiempo entre la humanidad, se trata de organismos que necesitan transmisores, como vacas, dromedarios, murciélagos, en general mamíferos. El primer SARS que afectó a los humanos, es decir, el SARSCOV1 surgió en China en el 2004 y generó una gran preocupación por su índice de mortalidad del 50%, aunque fue contenido y no llegó a México.

Después, otro coronavirus, conocido como Mers, pero los intermediarios que lo contagiaron a seres humanos fueron dromedarios, principalmente en los países árabes y su mortalidad fue menor al SARSCOV1. El comportamiento de todos estos virus – como el aviar- no es nuevo, puntualizó Torres Escobar.