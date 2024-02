“Desde chiquita, el sueño de mi esposa es ser presidenta municipal”

DEBATE

No, no es la frase de un marido amoroso y liberal, que apoya las aspiraciones políticas y personales de su compañera, sino la tonta excusa de un sujeto sin palabra, desprestigiado, que –por el contrario- recurre a la cobarde y tonta excusa de intentar utilizar a su mujer como pretexto, para no cumplir acuerdos y tratar de reelegirse.

Se trata de Mundo Tlatehui Percino, el presidente municipal panista de San Andrés Cholula, que –al parecer – ya asumió que sus excesos, incompetencia y escándalos de corrupción NO le dejarán, siquiera, intentar reelegirse y quiere hacerlo a través de su esposa, Guadalupe Cuautle Torres: Habitantes de los pueblos originarios de San Andrés Cholula acusan a Mundo Tlatehui de favorecer a inmobiliarias

Burdo, como todo lo que hace, Tlatehui Percino usa el gobierno de San Andrés Cholula para promover a su esposa a través del DIF, como lo demuestra el hecho de que mientras la anterior administración destinaba cerca de 15 mdp al año para dicha dependencia, él ha incrementado ¡hasta 70 millones de pesos el rubro!.

Sin ir más lejos, para 2024 canalizó 48 mdp al DIF municipal, que se los gasta en promoción de la titular del organismo, Guadalupe Cuautle Torres, la mujer de Mundo Tlatehui. Por si fuera poco, el edil tiene amenazados a los trabajadores del ayuntamiento de que, si no le apoyan, serán despedidos: Mundo Tlatehui: La reelección sí es prioritaria, la seguridad de San Andrés Cholula, no

“YO SÍ PUEDO ACEPTAR, PERO MI ESPOSA NO”

Una de las víctimas de la tendencia del alcalde traicionar a diestra y siniestra es su suplente Paco Mixcoatl Chiquito, panista y empresario mezcalero a quien Mundo Tlatehui y su propia esposa, Guadalupe Cuautle, le prometieron apoyarle en 2024 para que fuera presidente municipal, si él se les sumaba en 2021.

A pesar de que Mundo Tlatehui ya le había traicionado en varias ocasiones, Mixcoatl Chiquito aceptó y ambos armaron un movimiento, para impedir que Raymundo Cuautli fuera impuesto como candidato por las dirigencias nacional y estatal del PAN. Paco cumplió, pero, cuando le exigió al edil que hiciera lo mismo, se topó con una respuesta de antología: “Yo sí puedo aceptar, pero mi esposa no, desde chiquita su sueño ha sido ser presidenta municipal”.

Incluso, personal del ayuntamiento se ha dedicado a quitar las lonas de Mixcoatl, aunque –de manera más que sospechosa- deja las de los aspirantes de Morena, lo que ratifica el gen traidor de Mundo Tlatehui Percino:Mundo Tlatehui, el traidor por antonomasia

En una reunión del Comité Directivo Municipal del PAN, cínico como acostumbra, Tlatehui Percino buscó a Mixcoatl para tomarse una foto con él, aunque éste se negó: “No tienes palabra ¿y quieres que me tome una foto contigo?, eres el alcalde, pero no te has ganado el respeto ni apoyo de nadie”

-Yo sí puedo aceptar (que Mixcoatl Chiquito sea candidato panista este año), pero mi esposa no, su sueño desde chiquita ha sido ser presidenta municipal. Anda, hay que hacer equipo, le pidió el munícipe, no obstante, su suplente solamente se río y le dejó con la palabra en la boca.

NO QUIERO SABER MÁS DE USTEDES

Tlatehui Percino solamente es edil por el capricho de su antecesor panista, Leoncio Paisano, quien se obstinó en imponerlo, pese a las advertencias de que es un traidor y los escándalos de corrupción. Al finalizar su gestión, Leo Paisano fue metido a la cárcel en el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta.

A la esposa de Leoncio, Leticia Zamora, se le ocurrió pedirle apoyo a Mundo Tlatehui; es decir, que el ayuntamiento de San Andrés se desistiera del proceso contra su marido y le recordó todo el respaldo, incluso financiero, que la familia de Paisano le había dado para que fuera candidato y edil: Leo Paisano seguirá en prisión luego de ser vinculado a proceso

Pero, fiel a su naturaleza, el alcalde se negó a respaldarles, se hizo büey –ni trabajo le costó, la verdad- con la deuda moral y política que debería tener con Leoncio Paisano, siguió mandando a su síndico a que siguiera el proceso jurídico contra su antecesor y ex jefe político y despidió a Leticia Zamora con un lapidario “no quiero saber más de ustedes”.

Éste es el perfil del sujeto que, a través de su esposa, pretende perpetuarse en el gobierno de uno de los municipios más poderosos económicamente del estado: Vecinos de juntas auxiliares de San Andrés Cholula denuncian a Mundo Tlatehui de promover la invasión de cadenas de autoservicio

Ya decidirán los panistas y, sobretodo, la gente de San Andrés Cholula si se lo permiten.