Sal de lo típico sin gastar de más: 3 ideas originales para pasar el 14 de febrero con tu amorcito

Staff/RG

El Día de San Valentín, o Día del Amor y la Amistad, es una fecha muy esperada para aprovechar el día y pasarlo junto con un ser querido para consentirlo a través de detalles, regalos o citas especiales que refuercen el amor entre ellos. La celebración debe resultar especial, pero a veces eso preocupa a las parejitas que no saben qué hacer o qué comprar para no gastar de más y quedar bien.

Si aún no tienes plan para pasarlo junto a tu persona especial, no te preocupes, Mamá Lucha no sólo te comparte algunas ideas originales, sino te recomienda algunos productos con los que podrás ahorrar mucho más y no gastarte lo que resta de la quincena. Todos los productos de estas ideas tienen precio Bodega, que es el más bajo de todos, por lo que los podrás tener por menos de $55 pesos cada uno.

Reto cosas favoritas. Esta idea aparte de ser original y práctica, la pueden compartir hasta en Tiktok. El objetivo es hacer una lista de las cosas favoritas de la otra persona, que incluyen botana preferida, bebida favorita, dulces, helados, papitas y galletas preferidas. Con esta idea se darán cuenta qué tanto se conocen y disfrutar de todo en casita disfrutando de películas o música. Cualquiera de estos artículos los puedes encontrar con el precio más bajo, desde $10 pesitos. Ya que los hayan comprado por separado, reúnanse para ir descubriendo qué fue lo que uno le compró al otro. Gana quien más haya acertado.

Velada en pareja. ¿Qué tal un picnic de noche? No es necesario ir a un bosque, pueden hacerlo en su patio. Sólo será necesario algunas telas para formar una casita de campaña, unas lucecitas para no estar totalmente en la obscuridad y, por supuesto, bebidas y comida para disfrutar. En Bodega Aurrera puedes encontrar vasitos decorados para San Valentín, como los que dan en las cafeterías, desde $30 pesitos, ya sea para una bebida caliente o unos refrescos. Además, puedes llevar unos chocolates, papitas y sus golosinas preferidas como gomitas dulces o enchiladas; todo por menos de $10 pesitos cada uno. ¡Qué no se te olviden los malvaviscos! También en forma de corazón por menos de $16 pesos.

Cena romántica. Una idea un poco más clásica, pero a la que le pueden dar su toque especial, ya que los adornos, la comida y postre serán preparado por ustedes mismos. Para esta ocasión, pueden amenizar el ambiente con unas velitas aromáticas grandes o pequeñas, las cuales puedes encontrar desde $22 pesitos. Por otro lado, puedes encontrar en tienda física o en línea vasos decorados con corazones, platos para botanas en forma de corazón, así como moldes para postres por menos de $55 pesos, para que ustedes mismos puedan preparar algunos mini pastelitos o preparar bebidas originales con jugo de piña y granadina. Aquí pueden usar su imaginación y ambientar todo con ayuda de los productos que Mamá Lucha tiene en esta temporada.

Sal de lo habitual con tu amorcito y prepara alguna de estas ideas con el poder de ahorrar mucho más, gracias a los precios Bodega, el precio más bajo de todos, que puedes encontrar en las más de 2,400 tiendas o en línea. Si te agarran las prisas, usa la aplicación móvil y en menos de 24 horas tendrás todo.