Por Mino D’Blanc

“Despechada” es el nuevo sencillo de Tr3x, mismo que lanzó hace unos días y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El sencillo expresa la complejidad de las emociones después de una ruptura amorosa. La letra narra una historia de un encuentro casual con alguien que despierta sentimientos intensos en el protagonista, pero que no son amorosos, y se describe la confusión que se siente al no poder definir lo que se está viviendo ya que, por un lado, se siente un despecho hacia la ex pareja, y por el otro, se experimentan emociones positivas hacia la persona recién encontrada.

“Despechada” es una canción que invita a reflexionar sobre los sentimientos que surgen después de una ruptura amorosa y que muestra que hay diferentes maneras de vivir y experimentar el amor.

El artista discierne sobre “Despechada”: “esta canción es la receta perfecta para superar un corazón roto, ¡Y con mucho ritmo! ¿Quién dijo que una ruptura amorosa es motivo de llanto y tristeza? Con “Despechada” ¡fiesta y baile es lo que hay! La música es una fusión de los sonidos modernos del género urbano con el sabor de la cumbia, dándole un toque Mexicano, auténtico y callejero. La letra de “Despechada” es tan pegajosa como su ritmo, con frases que seguro se convertirán en tu mantra para superar cualquier desamor”.

El video clip, producido por Black Eye, grabado en Tepito en la Ciudad de México, es una verdadera fiesta con colores vibrantes y coreografías contagiosas que harán al espectador querer bailar sin parar. La edición del mismo corrió a cargo de Caamal Puch.