Influenza, más mortal que el Covid en este momento: Indiana Torres Escobar

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

De las dos principales enfermedades que amenazan la salud de la gente en este momento, influenza y covid, la primera tiene un índice de mortalidad y virulencia más elevado, afirmó Indiana Torres Escobar, viróloga, investigadora y académica de la BUAP.

Entrevistada, Torres Escobar pidió no sentir alarma ante el covid o demás enfermedades del momento, pero sí se debe tener cuidado, porque hay varios virus respiratorios en el ambiente: “en este momento estamos teniendo bastante más influenza que covid” y la dirección nacional de Epidemiología muestra cifras que dicho organismo muestra mayor letalidad.

El día de la entrevista (martes 6), en el estado la influenza había provocado 15 muertos y el covid 2. La letalidad de la primera enfermedad en Puebla es del 6 por ciento y en el segundo caso ronda el 4%, detalló la investigadora, quien se convirtió en la primera mujer en dirigir la facultad de Medicina de la BUAP.

Como ocurrió desde el principio de la pandemia, los sectores poblacionales más vulnerables al Covid son menores de 4 años y personas de la tercera edad, unos porque todavía no se han vacunado y la gente mayor por su propia condición de morbilidades o estar bajos en defensas. En estos casos, lo que se recomienda es que los se vacunen contra ambos padecimientos en cuanto sea médicamente recomendable.

IRRESPONSABILIDAD DE LOS GRUPOS ANTIVACUNAS

-Doctora, últimamente se ha sabido de personas jóvenes y aparentemente sanas que mueren de manera repentina. Se dice que como consecuencia de las vacunas covid, ¿esto será cierto?-

-No se ha documentado. Partamos de que todas las vacunas pueden tener efectos secundarios, no existe un medicamento inocuo, las vacunas podrían generar más o menos consecuencias, algunas serias, como la miocarditis o leves, dolor en el brazo, cefalea. Pero: Que la vacuna provoca mortalidad no se ha comprobado.

“Y los detractores de las vacunas son irresponsables, ya que los sueros se producen para proteger a la población de que se enferme o de que, si le da (el virus) le dé de manera leve y la mortandad disminuya. Por lo tanto, los grupos antivacunas son responsables de que un padecimiento, como el sarampión, que ya estaba controlado, haya vuelto a aparecer y con mucha fuerza”.

“Claro que ha habido efectos secundarios (con las vacunas Covid), pero no existe ningún motivo para rechazarlas”, puntualizó Torres Escobar. Los coronavirus producen cuadros respiratorios desde hace muchos años, se han documentado 39 organismos de este tipo y 7 de ellos afectan a los seres humanos.

El SarsCov 2, surgido en China a finales del 2019, mejor conocido como Covid19, ha pasado por más de 30 mutaciones y en este momento el que prevalece en nuestro país es el JN1, también llamado “Pirola”, que presenta cuadros clínicos más leves que otras variantes, con 44 contagios y 2 muertes (al momento de la entrevista) de personas no vacunadas, recalcó la investigadora de la BUAP.