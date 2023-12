NFL: Equipos que están clasificados a playoffs al momento

MEDIO TIEMPO

La temporada regular de la National Football League (NFL) está llegando a su fin y en menos de dos meses conoceremos al nuevo ganador del SuperBowl LVIII.

El SuperBowl será el próximo domingo 11 de febrero en Las Vegas, Nevada y ya han comenzado a definirse los equipos que tienen un lugar asegurado en los playoffs y que competirán por llegar a la final.

A pesar de que todavía faltan 4 partidos por jugar, hay dos conjuntos que ya se encuentran eliminados, pues a pesar de ganen los últimos encuentros, ya no hay manera de que clasifiquen a los playoffs: Carolina Panthers y New England Patriots protagonizaron una de las peores temporadas en su historia.

Calendario de Playoffs de la NFL 2023-2024

Ronda de Comodines: Del 13 al 15 de enero del 2024

Ronda Divisional: Del 20 al 21 de enero del 2024

Campeonatos de Conferencia: 28 de enero del 2024

14 equipos clasificarán a los playoffs; 7 de la Conferencia Americana y 7 de la Conferencia Nacional.

En la Ronda de Comodines se enfrentan el 2 vs 7, el 3 vs 6 y el 4 vs 5 de cada conferencia, mientras que los primeros lugares son clasificados directamente a la ronda divisional por ser los mejores.

Clasificados a los playoffs hasta el momento

Baltimore Ravens (AFC)

Philadelphia Eagles (NFC)

Dallas Cowboys (NFC)

San Francisco 49ers (NFC)

Situación actual de los equipos de la NFC hasta la semana 15

Líderes Divisionales

San Francisco 49ers (10-3) (Oeste)

Philadelphia Eagles (10-3) (Este)

Detroit Lions (9-4) (Norte)

Tampa Bay Buccaneers (6-7) (Sur)

Comodines

Dallas Cowboys (10-3) (Este)

Minnesota Vikings (7-6) (Norte)

Green Bay Packers (6-7) (Norte)

En la pelea

Los Angeles Rams (6-7) (Oeste)

Seattle Seahawks (6-7) (Oeste)

Atlanta Falcons (6-7) (Sur)

New Orleans Saints (6-7) (Sur)

Chicago Bears (5-8) (Este)

Washington Commanders (4-9) (Este)

Arizona Cardinals (3-10) (Oeste)

Eliminados

Carolina Panthers (1-12) (Sur)

New York Giants (5-9) (Norte)

Situación actual de los equipos de la AFC hasta la Semana 15

Líderes Divisionales

Baltimore Ravens (10-3) (Norte)

Miami Dolphins (9-4) (Este)

Kansas City Chiefs (8-5) (Oeste)

Jacksonville Jaguars (8-5) (Sur)

Comodines

Cleveland Browns (8-5) (Norte)

Pittsburgh Steelers (7-6) (Norte)

Indianapolis Colts (7-6) (Sur)

En la pelea

Houston Texans (7-6) (Sur)

Denver Broncos (7-6) (Oeste)

Cincinnati Bengals (7-6) (Norte)

Buffalo Bills (7-6) (Este)

Los Angeles Chargers (5-8) (Oeste)

Las Vegas Raiders (5-8) (Oeste)

New York Jets (5-8) (Este)

Tennessee Titans (5-8) (Sur)

Eliminados

New England Patriots (3-10) (Este)