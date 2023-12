Desde Puebla, Xóchitl Gálvez acusa intromisión de López, Obrador ante la SCJN

Jorge Barrientos

La precandidata del PAN, PRI y PRD a la presidencia de la República Xóchitl Gálvez Ruiz, durante su recorrido, por el interior del Estado, visitó San Andrés Cholula, aseguró que hubo un “dedazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para designar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y es que Lenia Batres Guadarrama, hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí. rindió protesta como ministra, a pesar de que dicho nombramiento no haya sido del senado.

Lamentó que, por primera vez en este siglo, el presidente nombre directamente a una nueva ministra que no cuenta con el aval del Senado, pues quienes integraron la terna “son abiertamente subordinadas del presidente y pertenecen al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena)”.

Durante su encuentro con los poblanos, Gálvez Ruiz convocó a los poblanos a no claudicar, no rendirse y no conformarse con la realidad del país, donde persisten la inseguridad, el abandono a la educación, la salud y el campo.

Acompañada de la senadora Nadia Navarro, así como los dirigentes estatales de PRI, PAN, PRD, PSI, diputados locales y algunos presentes municipales, advirtió que, a diferencia de su contendiente “yo prefiero hacer lo correcto antes de obedecer”.

“Claudicar significa rendirse. Claudicar significa conformarse, ser mediocres. Claudicar significa que siga la inseguridad, que siga la violencia, que siga la mala educación. Claudicar significa que se sigan robando el dinero”.

La precandidata de “Fuerza y Corazón por México” pidió cambiar el rumbo de la historia, que se le apueste a la educación y se aprovechen las oportunidades de inversión para que empresas se instalen en México y ofrezcan empleos bien pagados a cientos de jóvenes que no encuentran una oportunidad.