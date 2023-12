Arriola a Luhnow sobre Ascenso MX: “las reglas no cambian”

ESPN

Jeff Luhnow, en entrevista con ESPN, comentó que en caso de que no mejoren las condiciones para el ascenso, se acabarán marchando los capitales internacionales del balompié mexicano.

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, le respondió al propietario del actual campeón de la Liga de Expansión MX, Jeff Luhnow, sobre la posibilidad de agilizar el ascenso y descenso en México, para evitar la fuga de capitales extranjeros. “Las reglas no cambian”, dijo.

A Mikel Arriola se le preguntó sobre si cambiarían las condiciones para lograr el Ascenso en el balompié mexicano y el directivo respondió: “No vamos a modificar las reglas”.

“Cancún es un ejemplo claro de inversión, infraestructura y campeonatos. Hablé con Jeff el domingo, lo felicité y creo que es una plaza muy importante. Cómo cumplimos nosotros para que vengan inversiones extranjeras, no modificando las reglas. Generando un ambiente que sea previsible para los inversionistas involucrados en Liga de Expansión o Liga MX. El elemento es que sepan cuáles son las reglas.Tomando en cuenta que las diferencias de valor entre Liga de Expansión y Liga MX son de 50 o 60 veces en el valor de equipos, por eso trabajamos fuerte”, abundó el presidente de la Liga MX, en la presentación de la renovación del patrocinio con BBVA.

“Otros inversionistas están viendo lo que está pasando y si no nos dejan ascender, no tenemos éxito, el flujo de capital va a ir a otros lugares, porque Italia, Francia, Alemania, Brasil, Argentina son interesantes. Sin el flujo de capital que viene a México, no vamos a tener la inversión para competir con MLS y ligas europeas, es importante el ambiente para el flujo de capital”, señaló Jeff Luhnow.

En la Liga MX está abierta la posibilidad de ascenso, a partir de la Liga de Expansión MX, bajo las condiciones de que haya cuatro equipos certificados por la Federación Mexicana de Futbol y que estos sean campeón de campeones en una temporada. Hasta ahora sólo un club de la división de plata ha cumplido con los requisitos.

• • Inversionistas interesados en comprar a los Gallos

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, reconoció que hay grupos de inversionistas interesados en comprar la franquicia de los Gallos Blancos de Querétaro, pero estos deberán de ser aprobados por la Asamblea de Dueños que se realizará el próximo 19 de diciembre.

“Ya se están viendo señales de que hay nuevos socios que quieren entrar a la Liga MX, nosotros lo vemos con buenos ojos, esperamos que se concreten, esperamos más transacciones así. Será, obviamente, un elemento de autorización de la Asamblea para el 19, pero es ese el ruido que queremos que se dé, que haya apetito por comprar equipos de la Liga BBVA MX”.