Carlos Barragán, Benito Ánimas, Miguel Márquez, Gabriel Alvarado…prianredistas y emecistas quieren tomar por asalto las candidaturas de Morena en Xicotepec y Huauchinango

Ante la ignorancia o, incluso, tal vez cierta complicidad de la presunta dirigente estatal de Morena, Olga Romero Garci Crespo, una verdadera plaga de prianredistas y hasta emecistas pretende tomar por asalto las candidaturas de la 4T a las presidencias municipales de dos de los municipios más importantes de la Sierra Norte, Xicotepec y Huauchinango…en detrimento de la gente que apoya a Andrés Manuel López Obrador desde hace varios años.

En Xicotepec, por ejemplo, se apuntaron como precandidatos morenistas dos ex ediles priístas, Carlos Barragán y Benito Ánimas. El primero ya fue presidente municipal dos veces, ambas por el PRI y desde hace mucho se sabe de su ambición por regresar al cargo, pero disfrazado de la 4T y, para apuntalar su camuflaje, ha participado ya en eventos de Morena: En la Sierra Norte de Puebla, José Antonio Martínez reconoce el extraordinario trabajo de Claudia Sheinbaum

Otro ex munícipe del PRI que ahora se dice de Morena y quiere regresar a encabezar el ayuntamiento de Xicotepec es Benito Ánimas, que ocupara la alcaldía en la ya lejana época de 1999-2002. Por lo mismo, su reciente postulación sí fue sorprendente después de 22 años de dejar el puesto.

Su hijo, Luis Benito Ánimas Prior, fue secretario de Deporte del priísmo en 2019 durante la dirección estatal del también serrano, Lorenzo Rivera Sosa e, incluso, se especula que Ánimas Arellano, tal vez, se haya apuntado para dividir el voto contra Barragán en favor de otro aspirante: El instituto político designó a los dirigentes de cada área del partido

MORENA HUAUCHINANGO, EN RIESGO POR EX PERREDISTAS Y EX EMECISTAS

Por los recursos y el control político de Huauchinango levantó la mano Miguel Márquez Ríos, surgido del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) desmantelado por el ex presidente de México de tristes memorias y peor actualidad, Felipe Calderón Hinojosa y que ahora intenta cambiarse la camiseta del Movimiento Naranja para “morenizarse”.

Uno de los registros que más ha causado revuelo es el de Gabriel Alvarado Lorenzo, quien ya fue presidente, pero por el PRD. Es el único que cuenta aún con una estructura política, si bien disminuida, pero estructura al fin, que podría ponerlo en un plan competitivo, también tiene recursos económicos, aunque es bien sabido que no es de mano muy generosa y eso podría complicarle muchas cosas.

Fue morenovallista, porque de la mano del ex gobernador llegó (con las siglas perredistas) a la presidencia de Huauchinango, cuando contó con el respaldo de los Martínez Amador, aunque en aquél entonces estaba enemistado con el grupo de Rogelio López Angulo, hoy convertido en alcalde por segunda ocasión.

Gabriel Alvarado quiere ser candidato de Morena a la presidencia de Huauchinango, mientras su esposa, la ex diputada local también perredista, Liliana Luna, se habría registrado como aspirante a la diputación, pese a que en 2021 –con las siglas de Morena- perdió la disputa por la alcaldía: Vacunas Covid19 y hospital San Alejandro, fuera del presupuesto 2021, acusó diputada del PRD

VELEIDOSO Y QUE NO CUMPLE ACUERDOS

Ni siquiera al interior de los grupos políticos tiene buena fama este ex edil perredista de Huauchinango, porque primero fue respaldado por el grupo de los Martínez Amador y luego se lanzó contra ellos. Otro aspirante a la alcaldía es Enrique “Chato” Rodríguez, que es la segunda vez que se anota y no tiene antecedentes de haber militado en PRI, PAN, PRD o MC.

Por la diputación (favor de no reírse) levantó la mano Florentino Grajeda, del grupo del ex edil morenista, Gustavo Vargas Cabrera, que en esta ocasión no se registró como precandidato. También se apuntó Pepe Camacho, quizá el izquierdista más puro de todos los mencionados, pues es sabida la militancia de sus padres desde hace muchos años, primero en partidos comunistas, luego el PRD hasta llegar a Morena.

Si alguien nació en pañales izquierdistas es Pepe Camacho, al que presuntamente arrullaban con cánticos socialistas, como “La Internacional”, cuando era bebé. Un aspirante morenista más es Mario Rafael Márquez Jr, hijo de un empresario de pompas fúnebres, aunque no tiene arraigo e, incluso, entre los huauchinanguenses se le conoce por su presunto trato prepotente hacia la gente de las clases populares.

Ex prianredistas, ex emecistas y hasta ex morenovallistas. Así de pobre… y peligrosa la caballada de Morena en Xicoepec y Huauchinango.