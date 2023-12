Samuel García confirma que no va por presidencia de México en 2024

Excelsior

El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, descartó este sábado buscar la presidencia de México, luego de que su aspiración causara una serie de conflictos políticos en su estado.

El político, quien gobierna Nuevo León desde 2021, se había lanzado apenas el 12 de noviembre a la carrera de la presidencia de México a través del partido Movimiento Ciudadano tras pedir licencia de su cargo.

“He reasumido funciones como gobernador constitucional del Estado (…). He decidido no participar en la contienda electoral para presidente de la República”, dijo García, de 35 años, en un comunicado difundido en Instagram.

En el Acuerdo emitido este sábado 2 de diciembre se lee:

‘Siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para presidente de la República.

El presente Acuerdo entrará en vigor al día de su publicación en el Periódico oficial del Estado.

Comuníquese al Congreso del Estado, para los efectos legales conducentes’