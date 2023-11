Lucía Méndez está hospitalizada por una severa infección, esto se sabe de su salud

TELEMUNDO

Una fuente cercana a Lucía Méndez confirmó que la actriz, de 68 años, está “con mascarilla de oxígeno” y bajo observación de los médicos.

Hace unos meses, Lucía Méndez hizo polémicas declaraciones sobre cómo su perfume alivió la depresión de Gloria Trevi, y ahora la actriz vuelva a acaparar los titulares tras darse a conocer que fue hospitalizada de emergencia luego de presentar dificultad para respirar.

De acuerdo con información de Vicky López, relacionista pública de la diva mexicana, Lucía está internada desde hace varios días, pero no quería hacerlo público para evitar especulaciones y noticias falsas.

“Hoy dos reporteros estuvieron indagando en el hospital. Entonces antes de que se haga un chisme les explico: Lucía Méndez tiene influenza”, dijo López y aseguró que la actriz le autorizó a contarlo pues, afortunadamente, su salud está mejorando.

Vicky López confirmó para el programa de radio de Maxine Woodside, ‘Todo para la mujer’, que la intérprete de ‘Corazón de piedra’ se contagió durante un reciente viaje que hizo a Colombia.

Pensó que tenía gripa, el cansancio del viaje y el vuelo. Llegó al hospital, estuvo en observación y no podía respirar”.

Asimismo, Vicky señaló que la famosa de 68 años no está grave, pero “simplemente no puede contestar porque ahorita tiene afectadas todas las vías respiratorias”.

López enfatizó en que Lucía está evolucionando favorablemente, sin embargo, continuará en observación y hospitalizada un par de días más por recomendación de los médicos, “Ahorita está con mascarilla de oxígeno”, recalcó sobre la salud de su amiga.

Se había comentado, Lucía Méndez sería la sustituta de Laura León en la obra musical ‘Lagunilla mi barrio’, pero este problema de salud habría impedido su entrada en esta exitosa producción, en la que también participa Maribel Guardia.