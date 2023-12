Escena Abierta Teatro Inclusivo, A.C. apoya a personas con discapacidad intelectual con sus talleres de teatro

Staff/RG

Bajo esta iniciativa, se presentaron con éxito 3 funciones de CELEBREMOS LA DISCAPACIDAD..UNA TARDE CON LUCY.

Vienen planes de expansión para que ESCENA ABIERTA pueda seguir impartiendo estos talleres inclusivos en diferentes puntos del Área Metropolitana.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a celebrarse el próximo domingo 3 de diciembre, se presentaron los alumnos de los talleres de teatro para personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual, en el “Teatro Sergio Magaña”, con tres cuentos navideños que hicieron viajar alrededor del mundo al auditorio, teniendo como temática leyendas acerca de la Navidad de diferentes países.

En esta breve intervención de apenas 15 minutos, los actores demostraron que pueden estar en el escenario y frente a un público con todo el entusiasmo y control que se requiere para estar en un teatro.

El público asistente vibró con el esfuerzo y entrega de estos jóvenes que pusieron todo su empeño en cada una de las funciones, creando un hermoso ambiente de amor y solidaridad alrededor de la condición de discapacidad que cada uno tiene. Ante una nutrida audiencia, se presenció entusiasmo y solidaridad por parte de el público.

Este círculo perfecto se cerró con la intervención de Isabel Chavarría y su hermosa obra de teatro “Lucy”, interactiva, muy divertida y que invita a reflexionar sobre no aferrarse a un “amor” de pareja cuando no es o ya no es y encontrar el amor en uno mismo y esparcirlo desde adentro hacia los demás, siendo feliz con el amor propio que permeará a quien esté al rededor abierto a recibirlo.

Esta iniciativa de promover un teatro para todos, la viene trabajando Escena Abierta Teatro Inclusivo, A.C. desde hace un año, cuando iniciaron con talleres de teatro en diferentes puntos de la ciudad para crear un espacio de expresión escénica en donde divertirse es lo más importante. Como resultado de este proceso de varios meses en los cuales los alumnos aprendieron, ensayaron y convivieron con su grupo, se presentaron los días 24, 25 y 26 de noviembre, 2023.

Escena Abierta Teatro Inclusivo, A.C. es un grupo de 4 mujeres de teatro que decidieron canalizar su trayectoria profesional a las personas con discapacidad.

Se trata de una acción concreta para promover la inclusión social a través del teatro, encontrando alianzas muy importantes para llevar a cabo esta labor, entre ellas en este caso, los directivos del Sistema de Teatros de la Ciudad de México y la directora, productora y actriz Isabel Chavarría.

Vienen planes de expansión para ESCENA ABIERTA Teatro Inclusivo, A.C. Actualmente ofrecen sus talleres en “Un Teatro” de la Col. Condesa y en instalaciones de la alcaldía Venustiano Carranza. Próximamente, para febrero de 2024, en el CENART y en Naucalpan, Estado de México, para que haya facilidad de llevar a las personas con discapacidad intelectual a estos talleres, en diferentes puntos del Área Metropolitana. Una ardua labor por un mundo mejor para TODOS.