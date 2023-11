PRI, contra la desaparición de Notimex: Alejandro Moreno

Staff/RG

Segunda entrevista al Diputado Federal por el Partido Revolucionario Institucional y presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con representantes de medios de comunicación, el martes 28 de noviembre de 2023.

PREGUNTA.- … refiriéndose ahora que aprobaron …

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Ya lo dije, todos los boleros, como decían, bésame, bésame mucho, reloj, todas, todas, y además hoy tenemos en boga a un gran mexicano como Luis Miguel cantando, llenando conciertos, como muchos mexicanos, el maestro Manzanero, bueno, qué les puedo decir, que hoy nos sentimos muy orgullosos cuando escuchamos los boleros no solo en México sino a nivel internacional cuando hay un viaje, muy orgullosos de la cultura, de las raíces mexicanas.

Así que hemos tenido una reunión de Comisión importante, de trabajo, construyendo acuerdos y consensos por México, pero ahorita ya terminamos la Comisión, y ahora a darle, a caminar para que Xóchitl Gálvez sea la próxima presidenta de México.

PREGUNTA.- Lo peligroso de haber, de extinguir a NOTIMEX cuando era la agencia más importante …

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Lo señalamos, que ni siquiera tienen los elementos necesarios.

Creo firmemente que no solo era un orgullo, era una agencia ejemplo a nivel internacional, con mujeres y hombres que dedicaron toda su vida a trabajar ahí.

Hoy, después de que ha dado este paso Morena irracional, poco responsable, con una agencia tan importante para nuestro país, lo que debemos de hacer es que … de todos los recursos para cumplir con todas las obligaciones que se tiene con las y los trabajadores que han laborado ahí.

Nuestro apoyo total a los trabajadores, a los líderes, a quienes trabajaron dando esta gran batalla, a los dirigentes sindicales, al personal de confianza, a todos, porque han dado una gran batalla, y cómo puede ser posible que tengamos un gobierno insensible que no haya tenido la capacidad para construir acuerdos y consensos en una agencia tan importante que prestigiaba a nuestro país.

PREGUNTA.- ¿No hay garantía para los trabajadores de que sean liquidados conforme a la ley, por eso votaron en contra?

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Por eso lo estamos exigiendo. No. Nosotros estábamos en contra de que desaparecieran y extinguieran a NOTIMEX, como decía, es una agencia que prestigiaba a nuestro país, mujeres y hombres, muchos mexicanos, amigos de ustedes, compañeros de ustedes que dedicaron su vida a informar, a hacerlo de manera profesional, y lo hicimos no solo porque no cumple desde el punto de vista de nosotros, legal, ese paso que están dando, anticonstitucional, sino como siempre, la preocupación como es el gobierno de Morena que no cumple, que no tiene responsabilidad con los trabajadores, entonces vamos a luchar ahora, apoyar a las y los trabajadores para que puedan contar con los recursos en el paso que han dado de extinguir NOTIMEX.

PREGUNTA.- Dos preguntas, uno, el riesgo de que sea el Instituto de Devolver al Pueblo lo Robado el encargado de liquidarla, y la segunda, de que Corazón por México deja ir una oportunidad y pierda ante Morena el próximo año.

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Yo te diría que cualquier institución que tenga Morena jamás cumple, no tienen capacidad, no tienen responsabilidad.

Lo que creo es garantizar certeza, certidumbre a las y los trabajadores que han dedicado su vida ahí, y es una tragedia y una lástima que hayan desaparecido una agencia tan importante como NOTIMEX que prestigiaba a nuestro país y les reitero, compañeros de ustedes, amigos de ustedes que trabajaron durante años en NOTIMEX y que prestigiaban a México.

Y en el caso de la coalición Fuerza y Corazón por México, les quiero decir que vamos muy bien, vamos caminando, Xóchitl Gálvez todos los días con paso firme, recorriendo el país, de menos a más, estamos consolidando el trabajo en el territorio en esta parte, en esta etapa de la precampaña, y posteriormente iremos consolidando no solo la coalición, la presencia en todo el país y les vamos a ganar la presidencia de la República.

PREGUNTA.- No pelear entre ustedes.

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Pero vamos bien, yo creo que estamos construyendo acuerdos, consensos, diálogo permanente, tenemos una gran relación entre los dirigentes nacionales de los partidos, el PRI, el PAN, el PRD en todo el país, estamos construyendo, así es la política, hay que construir acuerdos y consensos en todo el país, con la sociedad civil.

Xóchitl Gálvez caminando en todas y cada una de las entidades federativas, eventos excelentes, con un gran ánimo, con un gran entusiasmo, así que en el 2024 les vamos a ganar la presidencia de la República.

PREGUNTA.- ¿Cuándo sube al Pleno el tema de NOTIMEX?

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Eso se dará el trámite parlamentario conducente, y obviamente habrá de presentarse al Pleno en tiempo y forma.

Habrá que verlo con la Mesa Directiva para que le dé el trámite permanente, el trámite que se le da a los dictámenes.

PREGUNTA.- Y Sanjuana Martínez se va a ir libre de toda culpa.

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Yo creo que tendrá una carga en ella, en la decisión que se tomó, y creo que lo importante hoy es ver hacia adelante, resolver los grandes temas que tiene México.

Hoy hay una gran inseguridad, no hay apoyo para que haya buen programa de salud, no hay educación, no hay generación de empleos, Morena es un desastre, una desgracia para México. Por eso les vamos les vamos a ganar en 2024.

PREGUNTA.- Rosa Icela dice que vamos muy bien.

-DIP. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- No, pues miren, hay que darle los números, andamos muy mal.