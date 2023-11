Política a la poblana: en operación parquímetros

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

¿PARA QUÉ SIRVE LA POLÍTICA?… ¿Es ciencia…es arte? O únicamente es una actividad de grupusculos de políticos militantes en los partidos para llegar al poder, ejercerlo y conservarlo a como dé lugar. Estamos en estos momentos vitales para avanzar en nuestra democracia, tan agraviada actualmente, pero los opositores a los gobiernos del partido en el poder, en lugar de trabajar para lograr el cambio que tanto desean con las próximas elecciones que tendrán lugar en junio de 2024, internamente se encuentran en plenas batallas con sus correligionarios que no están de acuerdo con las actividades de los dirigentes.

EN EL PRI POBLANO vemos que la llamada Corriente Crítica hace política a la rebatiña y les diremos por qué. Los dirigentes nacional y estatal de esa organización Genaro Morales y Erik Salgado, nos comentaron que presentarán sus propuestas para el proceso electoral de 2024 y qué creen: en su listado de 26 aspirantes a diputadas y diputados locales, la mayor parte en la actualidad son legisladores y otras y otros son militantes que tienen actividades partidistas, entonces…a que juegan en la CC.

Sabemos que a la fecha se han registrado en el partido 200 priistas interesados en participar en algún cargo de elección popular y algunos van por la reelección, -no olvidar que en el caso de gobernador y alcalde capitalino ya están en manos del PAN, con Eduardo Rivera Pérez y Mario Riestra, de acuerdo a la alianza del Frente Amplio por Mexico- Además, sobre el tema de las candidaturas, los dirigentes de la CC, ¿desconocen que será el CEN, de Alejandro “Alito” Moreno, el que decida las posiciones, que sugiera el mando poblano?. Jorge Estefan Chidiac y Blanca Alcalá Ru´piz, ya están puestos para las candidaturas al senado. Qué buscan con proponerlos. A que juegan pues ya se pronunciaron por el coordinador cuasi candidato de Morena a Casa Aguayo, Alejandro Armenta…por eso estamos como estamos…en la política poblana…

LEYENDO EL FINANCIERO me encontré con este “Confidencial”: Mier, ¿sigue dolido?…Parece que el aspirante morenista perdedor al Palacio de Gobierno de Puebla, Ignacio Mier, no deja de respirar por la herida. Arremetió contra los resultados del gobierno del finado góber Luis Miguel Barbosa y de su sucesor, Sergio Salomón Céspedes, al acusar que, “en los últimos años, el estado ha vivido en la incertidumbre política, afectando el desarrollo, la generación de empleo y la cohesión social”. Tan es así que prometió que “yo voy a estar pendiente de Puebla”. Y eso que ya estaba tranquilo…

Y AQUÍ EL COORDINADOR de la Defensa morenista, Alejandro Armenta: ayer en su habitual conferencia manifestó “que no tolerará a “vivales” que ofrezcan o pretendan usar su nombre para concertar citas para quienes buscan una coordinación municipal o distrital “ese en un proceso responsabilidad de la dirigencia estatal de Morena y quiero enfatizar que habrá cero tolerancia, personalmente presentaré la denuncia que corresponda si llega a darse el caso, y aclaro que esto no es un mal de Morena, sino del sistema, pero nosotros trabajamos apegados a los principios que enarbola el presidente Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y no lo vamos a permitir”…

EL INSTITUTO NACIONAL de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo -ENOE-, correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2023 en el estado con respecto al tercer trimestre de 2022, se observa lo siguiente: La Población Económicamente Activa -PEA- pasó de 2 millones a 995 mil 755 a 3’128,309 personas. La población ocupada aumentó en 131 796 personas…La ocupación en actividades terciarias aumentó en 53,148 personas. Los mayores aumentos se dieron en los sectores de servicios sociales con 29,091 y transportes. comunicaciones, correo y almacenamiento con 20, 851 personas ocupadas más…Las y los ocupados en micronegocios aumentaron en 94,678 personas, en especial, quienes cuentan con establecimiento para operar, con 64,683 personas más…La población subocupada pasó de 232 969 a 218 717 personas…A nivel estatal la tasa de desocupación pasó de 2.7 a 2.6 por ciento…

LUEGO DE SOLVENTAR la resolución de inconstitucionalidad que notificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 28 de septiembre sobre el cobro de Parquímetros, el Ayuntamiento de Puebla informa que a partir del viernes, 1° de diciembre, se reanudará su operación con las cuotas de servicio correspondientes. Nuevamente, este sistema de estacionamiento rotativo requerirá un pago de cinco pesos 5.00 por cada hora o fracción en el uso del espacio para estacionamiento temporal. El cobro se realizará de lunes a viernes dentro de un horario de 8 a 21 horas; sábados y domingos de 11 a 19 horas. Los usuarios podrán registrar cinco horas de estancia como máximo, cubriendo el costo sólo de las primeras cuatro, ya que la quinta seguirá siendo gratuita. Estos nuevos lineamientos son aplicables luego que se publicó la reforma a la fracción XI del artículo 57 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2023 en el Periódico Oficial del Estado, la cual contiene modificaciones en la determinación de las cuotas de servicio bajo principios constitucionales de proporcionalidad y equidad tributaria…tan..tan..Hasta la próxima…D.M