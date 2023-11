Juventud, la cara más frecuente y temible de la violencia

DEBATE

No, el principal problema para México y Puebla no es que un “mirrey” de la Universidad Anáhuac haya agarrado a golpes a un guardia privado de seguridad en Lomas de Angelópolis, que luego se haya jactado y que –muy probablemente – quede absolutamente impune gracias a la protección de sus “papis”, a que la empresa en que trabaja la víctima mantenga un silencio cómplice y al entorno jurídico permisivo para menores de edad.

Incluso, la preocupación más grande tampoco debería ser que una pandilla de psicópatas, también con recursos y apoyo familia (mal enfocado) de sobra hayan casi matado a un joven en la Estrella de Puebla, solamente por el hecho de que la víctima defendió a su compañera de las patanerías de dichos sociópatas: Amigos y familiares condenan agresión al “Neto” Calderón en la isla de Angelópolis

Lo que realmente debería ocuparnos es el cada vez más demostrado hecho de que en México –y Puebla – la cara más frecuente y temible de la violencia es la juventud, el que menores de edad, como Patricio, el mirrey de moda, se jacten de la “putiza” a un trabajador que, económica, laboral y socialmente, está en absoluta desventaja frente a él:Video desde Puebla: Otro “mirrey” y nuevamente de la Universidad Anáhuac; ahora junior manda al hospital a guardia de seguridad privada en Lomas de Angelópolis

También es indignante y preocupante que Vima – empresa patrona de la víctima del junior malcriado y bravucón- no salga a denunciar ni a defender a su empleado y que, por el contrario, se trata de un negocio de seguridad privada caracterizado por ciertos escándalos y problemas, como el no pagar a sus trabajadores:En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

JUVENTUD, FUERZA INÚTIL Y DESTRUCTORA

No, el hecho de que algunos de los residentes jóvenes de Lomas de Angelópolis y alumnos de una costosa universidad privada sean inadaptados y delincuentes en potencia NO es el más grave conflicto social, ya que la delincuencia juvenil no se limita a “mirreyes”, como el exhibido en redes sociales el martes por la noche o los hermanos que golpearon a Ernesto Calderón: ¡Indignante! sacan de prisión a los hermanos que propinaron brutal golpiza al joven Ernesto Calderón en Angelópolis

Porque, lamentablemente, la delincuencia juvenil no se limita a juniors o “mirreyes”, sino también a las clases sociales vulnerables, desprotegidas, como lo demuestra el hecho de que, según el INEGI, al cierre del año pasado había mil 311 adolescentes privados de su libertad por diversos delitos:Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023

Como sociedad, tendría que preocuparnos que el 20 de abril del 2021 la policía estatal detuvo a un menor –de clase económica baja- por andar armado y 3 días después otro joven, que todavía no cumplía 18 años, fue atrapado con drogas: En portación de un arma, es detenido un menor de edad

También de acuerdo al INEGI, a finales del año pasado, 3413 personas se encontraban en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA), aunque apenas el 30.2 por ciento cumplía una penalidad de internamiento y el 56% la seguía de manera externa. De ellos, el 45.9% sufrió algún tipo de violencia durante su detención y el 32 por ciento de los internos se reportó víctima de algún delito: ENCUESTA NACIONAL DE ADOLESCENTES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (ENASJUP) 2022

AUMENTA CANTIDAD DE DELITOS GRAVES COMETIDOS POR ADOLESCENTES

Es de terror el hecho de que, según el INEGI, basado en datos del SIJPA, entre 2017 y 22 aumentó de manera considerable la detención de menores de edad acusados de delitos graves, violentos, como homicidio, violación y algunos tipos de robos: Sin detenidos, pero con 7 posibles responsables, investigación concluida de ataque a Ernesto Calderón: Higuera Bernal

En 2017, del total de adolescentes vinculados a algún proceso penal, el 7.9 por ciento estaba relacionado con asesinato, mientras en 2022 ese porcentaje se elevó a 9.5%. Y peor es el panorama respecto a la violación sexual, porque en 2017 el 7.8 de los adolescentes cargaba ese delito, que el año pasado ascendió al ¡15.4 por ciento!.

Por portación ilegal de armas, el 1.9 por ciento de los vinculados en 2017 cayó en el SIJPA, pero, en 2022, dicho número creció hasta el 6.2%, que implica que cada vez tenemos a más adolescentes descontrolados y armados en las calles. El comercio ilegal de armas se incrementó de 3 a 4.8% y otros delitos con una preocupante tendencia creciente son posesión de armas, daño a la propiedad y robos a vehículo, en transporte público y transeúntes.

Así, con jóvenes armados y algunos vinculados a las drogas en las calles de México, no es de extrañarse que, mientras en 2017 el 5.6 por ciento de los adolescentes detenidos se relacionaba con el delito de robo a transeúnte, cinco años después ese porcentaje se elevó ¡a más de doble, al 13.1%!: Aseguró SSC de Puebla alrededor de 20 dosis de posible droga; un menor de edad detenido.