“Tu portafolio atesora ideas que germinan en proyectos”

Mtro. Julio Rencinos

El productor sinaloense impartió una master class en la UAG, en la que destcó la importancia de tener una “carpeta de ideas”

Tener un portafolio desde que empiezas tus estudios profesionales, incluso antes, debe ser una prioridad para cualquiera que se dedica a la producción, diseño, fotografía, comunicación y otras licenciaturas dedicadas a las artes y la creatividad.

Esto porque el portafolio no solo es una herramienta que muestra el trabajo de su dueño, es el progreso de sus ideas y un lugar donde guardarlas para proyectos futuros, en donde germinan, para luego ser cultivadas, cosechan y transforman, es por eso tan importante, atesorarlo.

Así piensa el Mtro. Julio Rencinos Tirado, reconocido productor sinaloense, documentalista, director de cine que ha trabajado en producciones cinematográficas como: “Far side of the world”, “American Family”, “Tremors”,”Reencarnación”, “Purgatorio”, “Windows Of The World” y “Clay”.

Esto durante la Master Class “De la Carpeta a la Realización”, que impartió a estudiantes de Ciencias de la Comunicación y Medios Digitales y de Producción Audiovisual de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Él es también egresado de Ciencias de la Comunicación de la UAG; en su conferencia recomendó a los alumnos tener todo su material bien guardado y, además:

Todo lo que se haga subirlo a YouTube.

Tener un archivo de apoyo.

Los archivos siempre deben estar al día con los formatos de alta calidad y que sean legibles y reproducibles para todo tipo de dispositivos.

Cuidar el equipo en el que se guarda el material.

Apuntar y llevar registro de todo lo que haces.

Analizar y repensar las ideas.

Apuntar todas las ideas y aprender a utilizarlas, incluso combinarlas.

A su vez, el experto añadió que la mejor manera de crecer en la industria audiovisual es hacer amigos y trabajar con ellos.

El invitado mostró videos a los estudiantes de los proyectos en los que ha colaborado y producido y espera en el futuro tener talleres para los jóvenes.

Los alumnos conocieron que estudió la maestría en “Comunicación y Producción de Medios Audiovisuales” en la Universidad Internacional de Andalucía en Huelva, España. En su experiencia ha realizado estudios en cinematografía con Tomás Pérez Turrent en Guión, Dirección con Antonio Urrutia, Producción con Paco Cossío y Cine Documental con Everardo González.

Es profesor universitario desde 1998, impartiendo clases de: “Historia del Cine”, “Guion”, “Apreciación”, “Producción”, entre otras materias en diferentes casas de estudio como la Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Iberoamericana, Universidad Nacional de Loja, Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa y el Centro Municipal de las Artes de Mazatlán.

En la conferencia compartió con los alumnos las diferentes posiciones profesionales que ha ocupado y de los que ha ganado mucha experiencia.

Además ha sido director de los documentales “Forcados Mazatlecos”, “Liga de Loja”, “Amado, Amadito”, “La Tambora de mi Tierra” y “Baimelan”.