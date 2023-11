En San Pedro Cholula, Paola Angon facilita cirsos gratuitos de manejo a mujeres

-En 2023 más de 180 mujeres han sido beneficiadas con el curso de manejo y más de 400 en lo que va de la administración

RDS/STAFF

San Pedro Cholula, Puebla.- La Presidenta Municipal Paola Angon, encabezó este sábado 25 de noviembre -en el marco del día Internacional para Erradicar la Violencia contra las mujeres-, la entrega de reconocimientos a mujeres cholultecas por concluir satisfactoriamente el curso de manejo grauito, que emprendió la Dirección de Vialidad Municipal y es impartido a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula), para brindarles herramientas que les permitan estar más preparadas y fomentar una cultura vial incluyente.

Durante este curso gratuito, que consta de un total de 9 horas, las mujeres cholultecas que lo realizaron pudieron adquirir conocimientos teóricos-prácticos sobre conducción, en el que se les impartió el reglamento vial, mecánica básica con cambio de corrientes, checado y rellenado de niveles, además, revisión de puntos de seguridad, cambio de neumáticos y movilidad segura.

“Quiero compartirles que gracias a este proyecto también hubo una capacitación para mujeres para el transporte público. Me da gusto que estos cursos sirvan como parte de un empoderamiento sano y no de competencia, que nos ayuda hacer alianza como mujeres y que no nos veamos como rivalidades. Les recuerdo que a través de Prevención del Delito seguimos brindando y trabajando en la atención y protección a las cholultecas, a través de los puntos seguros donde también los establecimientos son capacitados para que podamos sentirnos más seguras. Les invito a seguir luchando por el bienestar para todos los habitantes de San Pedro Cholula, hay que darle continuidad a estas acciones juntos”, les indicó a las mujeres graduadas la Presidenta Municipal al concluir el curso.

Cabe destacar que estos cursos los imparte la dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de manera mensual y gratuita, los días sábados, durante 3 semanas.