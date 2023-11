Alejandro Armenta y su cita con la historia

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

El pasado jueves, un día antes de que se confirmara su elección como coordinador de la 4T en Puebla para las elecciones del 2024, en reunión con periodistas, Alejandro Armenta Mier lucía tranquilo, seguro, pero –también- cansado de una contienda interna extensa, polarizante, cruenta, con bajas.

El viernes 10, Mario Delgado, sedicente presidenta nacional de Morena y uno de los principales seguidores de Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados federales de la 4T, seguro tuvo que tragar sapos y cebollas cuando se vio forzado a admitir que Alejandro Armenta ganó las 3 encuestas (dos espejo y la llamada “madre”), para ser candidato morenista al gobierno de Puebla en 2024: Alejandro Armenta, 7 puntos a 3 con Nacho Mier en la encuesta de Morena.

El año entrante, como candidato al gobierno poblano, el senador cumplirá su cita con la historia, ya que, pese a su juventud, desde el 2010 se le mencionaba como aspirante, pero en el PRI siempre le negaron la oportunidad y en 2018 y 19 unas presuntas encuestas –que nadie vio y de las que siempre se dudó- y la ex dirigente nacional morenista, Yeidckol Polevnsky, hoy tránsfuga del lopezobradorismo, definieron la postulación del ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

El sábado 11, en la madrugada, venció a todos los Marios Delgados, Yeidckoles Polenvskys y “Góbers Preciosos”, que durante años se interpusieron en su camino y, finalmente, obtuvo la postulación por la que luchó mucho tiempo: Armenta Mier, ratificado coordinador de los comités de defensa de la 4T en Puebla

OPERACIÓN CICATRIZ CON NACHO MIER Y SIN FAVORITOS EN PUEBLA CAPITAL

Desde el viernes por la tarde, cuando le confirmaron que había triunfado en las encuestas, Armenta Mier pidió a sus allegados prudencia, mesura, sensatez, colaborar con la unidad del partido en la operación cicatriz, no jactarse de la victoria ni adelantar festejos o tiempos:Alejandro Armenta agradeció a Morena por un proceso democrático

Incluso, también de manera inmediata, inició los acercamientos con su primo y principal adversario, Ignacio Mier Velazco, quien en poco tiempo obtuvo un posicionamiento importante y ha sido –y lo saben los armentistas – un elemento muy valioso para la 4T y el presidente López Obrador: Ignacio Mier acepta encabezar la primera fórmula al senado de la República por Morena

El hoy coordinador de la 4T en la entidad está enfocado en la suma de todos los que participaron en el proceso interno y, por ende, no intentará imponer a NADIE como candidato a la presidencia municipal de Puebla, a pesar de que su confirmación como futuro aspirante al gobierno le garantizarían un amplio margen de maniobra en las designaciones.

Pero Armenta Mier es un hombre de poder y, como tal, reiteró a sus allegados que se enfocarán en ganar y conseguir la mayor cantidad posible de votos, para cumplir con Claudia Sheinbaum y AMLO: Morena no se va a equivocar en 2024: Alejandro Armenta, 1ra parte

LIZ SÁNCHEZ Y NACHO MIER AL SENADO, OLIVIA O PEPE CHEDRAUI EN PUEBLA CAPITAL, JULIO HUERTA Y SERGIO SALOMÓN AL GABINETE FEDERAL, RODRIGO ABDALA A LA DIPUTACIÓN

En este sentido, Nacho Mier y Lis Sánchez irían como fórmulas al senado, Olivia Salomón o Pepe Chedraui contenderían por Puebla capital. Sergio Salomón y Julio Huerta podrían integrarse al gabinete federal, en caso de que Claudia Sheinbaum gane la presidencia de México y Rodrigo Abdala entraría como diputado federal.

Claudia Rivera, la mujer con mayor posicionamiento en la disputa interna de la 4T, había comentado que no le interesaba ninguna especie de “premio de consolación”, como la presidencia municipal de Puebla o diputación federal o local, porque “no estamos en Morena por puestos, sino para la transformación”.

En este contexto, Rivera Vivanco dijo a sus allegados que, si no se obtenía la postulación al gobierno estatal, se dedicarían a construir estructura desde la base, como cuando comenzó el movimiento y no eran gobierno, sino una oposición que casa por casa buscaba el apoyo de la gente:Alejandro Armenta y Claudia Rivera serían los finalistas por Morena

No obstante, la ex presidenta municipal de Puebla es una de las poblanas con mayor fuerza al interior de Morena nacional, también en el gobierno federal, desde el principio del proceso interno respaldó a Claudia Sheinbaum y no sería extraño que, finalmente, sí llegara a una curul en San Lázaro: Video desde Puebla: Claudia Rivera se mantiene a la espera de la convocatoria de Morena para la elección a gobernador