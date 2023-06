Mario Riestra Piña se destapa como precandidato a la presidencia municipal de Puebla

DEBATE

En el contexto de su 2do informe como diputado federal de mayoría, Mario Riestra Piña admitió que busca ser el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD a la presidencia municipal de Puebla en 2024: “Tengo experiencia en la ciudad como muy pocos, conozco las 17 juntas auxiliares, 30 inspectorías, me tocó resolver el conflicto territorial de la capital y San Andrés Cholula”.

Entrevistado, Riestra Piña recordó que, como legislador local y coordinador del PAN, también pudo solucionar el problema limítrofe de Puebla capital con Amozoc y, después de que el Congreso diera respuesta a dichas disputas por el territorio de diversos municipios, ya no se presentaron nuevas demandas o choques por invasión de espacio.

– ¿Has platicado de tus aspiraciones con Eduardo Rivera, el actual alcalde y Marko Cortés, dirigente nacional del PAN?

– Lo hemos hecho. (Me han dicho) en primer lugar que hay que seguir trabajando, con Lalo he venido haciendo equipo en los últimos 5 años y hemos ganado todo: Dirigencias municipal, estatal, candidaturas a la alcaldía, a la diputación federal y elección constitucional. La inclusión, pluralidad y unidad son premisas fundamentales para el éxito en 2024.

– En el caso de mi dirigente nacional, él alienta a los panistas a que hagamos nuestro trabajo, conquistemos territorio, fortalezcamos al partido, detalló.

MIL 272 MDP PARA IMSS SAN ALEJANDRO Y LOS SUFRIMIENTOS DE ESTAR EN LA OPOSICIÓN

Riestra Piña ya había sido parlamentario, pero en un contexto totalmente diferente al que hoy tiene: Fue presidente del Congreso local, conformado por 41 integrantes del pleno, cuando el PAN y/o el PRI gobernaban el país y los panistas tenían mayoría en la Legislatura. En contraste, hoy es uno más de los 500 diputados federales y está en la oposición a la mayoría morenista.

Cuestionado sobre este asunto, reconoció que “es muy distinto ser legislador local y del partido predominante a estar en la cámara federal y con la oposición, en primer lugar por el tamaño, en la Cámara (de Puebla) éramos 41 y se hacía fácil subir a tribuna, en la federal somos 500 y es un logro (tomar el micrófono ante el pleno)”.

Además, en su paso por el Congreso del estado, “fui diputado del gobierno y, como coordinador del PAN”, le correspondió operar, negociar y dialogar para que las iniciativas, nombramientos y demás del entonces Ejecutivo estatal fueran aprobados con el mayor consenso posible.

Hoy, en la oposición a Morena y la 4T, Riestra Piña cuestiona, critica y exhibe lo que considera abusos, excesos y anomalías del gobierno federal, como hizo cuando denunció la negativa a destinar recursos a la reconstrucción del hospital IMSS San Alejandro: Condena diputado Mario Riestra gasto de 4.3 mmdp en béisbol, pero negativa a reconstruir y remodelar hospitales

MIL 272 MDP PARA IMSS SAN ALEJANDRO Y EL TÉRMINO BIENESTAR ANIMAL

Pero sí se pueden obtener logros desde la Cámara de Diputados y en la oposición. Riestra Piña apuntó como su principal éxito la obtención de mil 272 millones de pesos etiquetados para construir el IMSS San Alejandro, algo que él propuso desde 2021, pero que la mayoría morenista negó, con el argumento de que no era necesario y que la reconstrucción se haría con recursos excedentes de Pemex:

También enlistó como un éxito el duplicar la cantidad de vacaciones para trabajadores mexicanos, debido a que –según la Organización Internacional del Trabajo- en el país se labora mucho, pero con poco descanso. Hoy, a partir del pasado 1ro de enero, la fuera laboral del país goza del doble de días de receso pagado: Presenta diputado Mario Riestra su segundo informe de actividades; llama a mantener la unidad en la oposición para dar mejores gobiernos a la ciudadanía

Riestra Piña abundó como su tercer logro el añadir en la Constitución el término de “bienestar animal”, no incluido en la Carta Magna de 1917, donde no había una sola mención acerca de la obligatoriedad de cuidar y no maltratar a ningún ser vivo. Hoy, ante la lluvia de ataques humanos a perros y gatos, el incorporar dicho término a la máxima ley del país permitirá una cultura de respeto a las mascotas y todas las especies, concluyó el legislador aliancista.