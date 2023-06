Nacho Mier condena uso de encuestas como propaganda

Jorge Barrientos

El diputado federal y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mier Velazco, aseguró que habrá que ser responsables al hacer uso de las encuestas, pero, en su caso, él no dará datos de sus números.

No se puede estar jugando con el instrumento que “nosotros estatutariamente más defendemos”, que es la encuesta y que lamentablemente algunos lo están usando como figura de promoción.

“Un instrumento de promoción personal, de divulgación electoral. No me asusta lo respeto, pero mi práctica política y mi consistencia y congruencia me obligan a no revelar nada”, apuntó.

No obstante, advirtió que, si él y su equipo comienzan a hacer uso de las encuestas como un instrumento de propaganda, para mitigar “nuestro nerviosismo, satisfacer nuestro ego y miramos al espejo, vamos a desgastar y restar credibilidad al único instrumento que vamos a utilizar entre el 6 de septiembre y 26 de octubre”.

Si bien se dijo respetuoso de las encuestas, aseguró que en los próximos 120 días la decisión será por un proyecto transformador.

ALEJANDRO ARMENTA AVALA FINANCIAMIENTO MORENISTA A CORCHOLATAS

Alejandro Armenta señaló que los recursos que usen los aspirantes presidenciales en sus giras políticas por el interior del país que iniciaron, serán reguladas por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lo que ayudará a evitar la infiltración de recursos ilícitos.

Del financiamiento de 5 millones de pesos que dio Morena a estos aspirantes, Armenta Mier admitió que la suma pudiera sonar muy elevada, pero, tomando en cuenta que las distancias de una entidad a otra son muy largas, la cantidad sería entonces mínima.

Por ello, reiteró, que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena convocaron a todas las corcholatas a “caminar” para tener presencia en la mayoría de los lugares.

Armenta Mier precisó que a partir de que Morena destinó una suma para cada aspirante presidencial los recursos serán contables por el mismo partido, evita así algún monto con sospecha de procedencia ilegal.

Indicó “las prerrogativas de los partidos y las aportaciones que tienen los partidos son para eso, para temas partidarios, es normal que así se dé y todos los partidos hacen lo mismo (…) con esto se evitará que recurso de procedencia ilícita se pudiera infiltrar en la campaña de Morena, es mejor”.