Bitácora de futuro: Pohema. ¡…Deprecación…!

Bayardo Quinto Núñez

Tu nobleza de ser es tu arte.

Sos una notable​ Vampiresa.

Que de tus

entrañas brotas

el sudor de tu sangre,

y, aunque subsiones

sangre, muerdas,​

o entierres tus dientes

no quedas edente,

porque, tus sentimientos

ennoblecen el candor

de tu amor,

y con tus tenacillas es como​

aquel fidedigno testimonio,​

que​ aunque chupes

y chupes​ sangrerío​

y mientras más lo hagas,

ello metamorfosea tu alma,

para ser tú.

Lucifer no sos,

sos mujer derramando​

lanzas contra preñado

cristal en la serenidad​

de la noche,

aguardando la madrugada

y el día, a lo cual​

no temes, porque no sos eso,

sos vos misma,

en donde tu realidad

dejó de ser, para ir

tras​ el mito/

así queda tu historia.

Sin daño previsto,

y​ aunque sigas siendo

de la especie de los Vampiros​

tu no, porque el trajín

de la vida, te devolvió

tu terneza furtiva,

como fortuna de seguir​

siendo tu y tu,

aunque seas el eco

mordaz, pero que nunca

nace el llanto ni el verso

triste, ni la rosa sensual

porque tu música

de crótalos construye

la blanda pena

del sustrato peculiar,

en donde la caricia

es más sensible, pero,

aunque hieras, todavía

no pido la muerte,

pido música para

endulzar alma feroz,

así alimentar inquietud

gris en aquellos corredores

que afloran notables besos,

y que la cuna etérea

no te metamorfosee

en una ave prisionera,

entonces tus llagas desnudas

no escondan cabello indomado

para que no seas

el síndrome de la o tu agonía,

muerte, mejor que fluya

ahora esa alma noble

ante el tiempo de día,

noche y en todos

los tiempos,

y con tu esencia

se dilucida para conducir

al puerto de bella

imaginación inseparable,

desbordante en el o los

caminos que otorgan

fiel testimonio de vida,

en el paraíso que acuñó

gozoso entre las lunas

de los cielos, espumas del mar

y arrecifes feroces viendo

las luminarias y/o estrellas

de las luciérnagas,

así plantas notable

savia que sabe

a recuerdos, y a hermosa

sonrisa quedando feliz

e impregnada en las

paredes de la mente.

Gracias, por llevar totoda

esas mañanas placenteras

tardeadas, noches celosas

de dulzura con

terneza y sin arropar

protervidad encubierta

es mucho mejor presentar

hermosos recuerdo

embarazados de alegrías

como aquellos Lirios

donde se amotina

el artilugio del corazón

errante, pero con dirección,

aplaudiendo el principio,

fin y el recomienzo

aunque aúlla (e) de dolor

en los vericuetos

de infernal tristeza

y aunque sea un fragmento

reducido, pero se podrán

ver las constelaciones

del Cielo Inmaculado sin

cortapisas, para

saborear los recuerdos

atrapado en todas

las plegarias para

desafiar no retornes el mal

y te alejes de emboscar

la paz, tranquilidad.

Hay que hacer una deprecación.

*Acerca del autor Bayardo Quinto Núñez, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales , Profesor de Educación Física en instructor en Baloncesto, Pintor, Músico Escritor Nicaragüense y Colaborador del Periódico DesdePuebla Puebla México**