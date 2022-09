Exhorta Solís Valles a edil de Tecamachalco que certifique a sus policías  

Jorge Barrientos

El diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Puebla, Roberto Solís Valles dijo que el presidente municipal de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos, debe certificar a sus policías y dotarlos de armamento para combatir la inseguridad, porque ahora “no tienen ni charpes” para hacerle frente a la delincuencia.

En este tenor, criticó las declaraciones del edil, quien aseguró que en este municipio no hay problemas de inseguridad a pesar de la ejecución, en pasados meses, de tres agentes ministeriales y el hallazgo de cadáveres en su territorio.

Enfatizó que son muy pocos los elementos de la policía municipal que custodian Tecamachalco, pero ninguno certificado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y tampoco tienen armamento.

“Lo invitaría a que le echara ganas y certificara a sus policías, porque ni charpes tienen, entonces, después de los lamentables sucesos que tuvieron creo que debería estar muy ocupado en que cuando detengan a delincuentes sus policías estén certificados para puedan cumplir protocolos, creo que hay que empezar por ahí, porque, si no tienes policías certificados no puedes decir que no pasa nada”.

Solís Valles demandó al edil de Tecamachalco asuma con responsabilidad el tema de la seguridad pública y no realice declaraciones sin ningún sustento y mejor que se ponga a trabajar en garantizar la tranquilidad y la paz de los ciudadanos.