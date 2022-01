“I’ll Never Not Love You” es el nuevo sencillo de Michael Bublé

Primer corte promocional de su décimo primer álbum de estudio “Higher” que lanzará el viernes 25 de marzo

Por Mino D’Blanc.

Michael Bublé lanzará el viernes 25 de marzo “Higher”, su décimo primer álbum de estudio, del cual se desprende como primer sencillo “I’ll Never Not Love You” en el que fusionó su talento vocal con el de Juno y que ya está en todas las plataformas digitales.

El disco fue producido por Greg Wells y Bob Rock junto con Allen Chang Jason “Spicy G” Godman y sir Paul MacCartney y es el primer álbum de estudio de Bublé en tres años y es el que prosigue de su exitosa gira mundial “An Evening With Michael Bublé Tour” que duró dos años, así como el décimo año del éxito global de su clásico álbum “Christmas”.

En “Higher” destacan un dueto que realizó con Willie Nelson de su canción “Crazy”, una versión contundente y sincera de Bublé de “My Valentine” que es la canción escrita por sir Paul McCartney y producida por él mismo Beatle, “Make You Feel My Love” que es el clásico de Bob Dylan, así como tres canciones originales compuestas por Bublé, incluido el nuevo sencillo.

Otros aspectos destacados son la versión de “Bring It On Home To Me” que es clásico de Sam Cooke, “Bring It On Home To Me”, “You’re The First”, “The Last, My Everyhing” y la alegre canción “A Nightingale Sang in Berkeley Square”.

El disco cierra con una versión dramática de “Smile” acompañada por un coro de góspel.

“Ésta vez me abrí completamente a probar cosas nuevas. Profundicé más mientras trabajaba y me rodeaba de los mejores creadores de música del planeta con una imaginación gigantesca. Ya sea sentándome a escribir con Ryan Tedder y Greg Wells, grabando tres canciones en un día con mi amigo Bob Rock junto con 40 de los músicos más increíbles del estudio que no habían tocado música en 15 meses. Bailando y riendo y llorando en ropa interior en el estudio de mi casa cuando una canción sonaba bien. Cada momento se sentía mágico o que el universo estaba conspirando para traerme a este momento en el tiempo 20 años después de este increíble viaje en el que he estado. Nunca he estado más emocionado después de completar un álbum”, discernió Michael Bublé.

Greg Wells comentó sobre el artista: “Michael Bublé es un gran compañero de baile. Él me da mucho crédito, pero le doy crédito por abrir su confianza para tratar de trabajar con un nuevo equipo. Es un creador de éxitos fenomenal”.

Por su parte, Bob Rock agregó: “desde que trabajé con él, este ha sido el momento más centrado e inspirado de Michael. Entendió el disco que quería hacer. Tenía una visión clara. Tan pronto como comenzamos, se arriesgó para que cada canción llegara al lugar donde la estaba escuchando en su cabeza”.