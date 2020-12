Complejo el tema de los biocombustibles, se necesita mucha superficie para producir la materia prima

Hipólito Contreras

Esfuerzos hay muchos en México y el mundo para pasar a la era de los biocombustibles como sustituto del petróleo causante de los altos niveles de contaminación ambiental, sin embargo, hay muchos problema de tipo político, económico, y de superficie para producirlos, hoy la mayor parte de la superficie agrícola se usa para producir granos y cubrir la demanda alimenticia, si en lugar de alimentos se siembran la plantas para generar biocombustible se provocará una baja en la producción de alimentos.

Este es el problema que plantea el investigador poblano Fabián Baltasar Nieto, al ser cuestionado sobre el tema de los biocombustibles, los que se pueden producir con maíz, caña, jatrofa o piñón, higuerilla, entre otras plantas, son la materia prima para producir combustibles más limpios que las gasolinas, menos contaminantes por venir de las plantas.

SE REQUIEREN GRANDES SUPERFICIES PARA PRODUCIR LA MATERIA PRIMA

No sé, comentó, cuánto se necesita de superficie para producir un litro de biocombustible, pero sin duda se necesitan muchos miles de hectáreas para producir cantidades industriales para satisfacer la demanda del mercado, esas miles de hectáreas se tendrían que disminuir a la superficie agrícola.

Se resuelve un problema, dijo, pero se crean otros, las tierras agrícolas en México son pequeñas en ejidos y pequeñas propiedades, por ejemplo, en la mixteca poblana la jatrofa y la higuerilla se dan muy bien, plantas que pueden ser usadas también como insecticidas naturales, sin embargo, no pueden sustituir al maíz porque este es un grano básico en la alimentación.

Se comentó, señaló, que en Chiapas ya se producían biocombustibles, pero fue sólo una cuestión política, la realidad es que no hay muchos avances en producción, el problema es obtener la materia prima y tener las fábricas para la producción.

Advirtió que, si para producir biocombustibles se reduce la generación de alimentos, habrá problemas, quitar superficie a los alimentos para pasarla a los biocombustibles no es lógico.

Creo, señaló, que se deben buscar nuevas formas para obtener combustibles, por ejemplo, en algún lugar ya hacen combustible a partir del agua, sin embargo, hay una cuestión de intereses económicos y políticos muy fuertes que están impidiendo el avance tecnológico para obtener esos combustibles más limpios, esto es como el tema de las vacunas contra el COVID-19 las farmacéuticas se llevarán los miles de millones de dólares.

Explicó que, en caso de la jatrofa o piñón, hay muchas especies, unas son plaguicidas naturales, otras son comestibles con el piñón. En la Sierra norte donde se produce café y maíz y no es posible sustituirlos por jatrofa o higuerila que contienen aceite. Además, afirmó que no hay una política bien definida para la producción de jatrofa, y los que ha habido no han funcionado.

RIESGO DE QUE LA PRODUCCIÓN QUEDE EN MONOPOLIOS

Precisó que si la producción de combustibles se deja al sector privado será más de lo mismo, los beneficios se van a quedar en ese sector, los pequeños productores no van a tener la capacidad para abastecer el mercado. En el norte del país hay grandes superficies, pero están sembradas de granos básicos, sobre todo de maíz y sorgo, cultivos que no pueden ser sustituidos por jatrofa o higuerilla.

Lo que se debe, dijo, es crear programas que respondan a las necesidades de los productores, pero no hay recursos, ni tecnología, ni asistencia técnica, si se necesitan combustibles hay que buscar otras fuentes como el agua misma, lo que se requiere es que se cambie el paradigma capitalista, hay consorcios internacionales que controlan los mercados como es el caso de las gasolinas, lo mismo sucede con las semillas, hay monopolios, si hablamos de biocombustibles estarían por igual controlados por las empresas.

Expuso que se requiere una política de planeación agrícola pero el Estado mexicano no tiene esa visión, los biocombustibles pueden ser buena opción, pero hay que ver cuáles son esos caminos mejores para que todos ganen y no se siga deteriorando el ambiente.

Concluyó que el problema con los biocombusatibles es la materia prima, cómo se va a obtener, si bien hay avances, pero el problema no es sencillo.

Por su parte el investigador Luis Gil Rojas, quien ya trabaja en el proyecto en la mixteca poblana, afirmó que, si bien en México hay avances en las investigaciones sobre la producción de biocombustibles, principalmente en el sector privado, aún no se produce a nivel comercial.

POCA RESPUESTA DEL GOBIERNO PARA ESTE PROYECTO

Afirmó que a nivel gobierno federal existe poca o nula inversión en la investigación de biocombustibles, es el sector privado el que trabaja e invierte en el tema, se trabaja el maíz e higuerilla, la producción es mínima, es sólo para pruebas de campo.

Destacó que el objetivo es producir un biocombustible de alto rendimiento en los automotores, de 20 a 27 kilómetros por litro, mucho más alto que la gasolina y menos contaminante.

Los trabajos de investigación se realizan en la Ciudad de México a través del laboratorio Jessica, las pruebas se hacen el estado de Puebla.

Explicó que se trabaja para bajar costos de producción para que sea redituable, hoy se produce con plantas que se dan libremente en campo, no hay aún siembras comerciales.

Indicó que además del maíz y la higuerilla se trabaja con el carrizo, planta que también tiene propiedades, “seguimos trabajando y todo lo que se logre los haremos público”.

Actualmente en el mundo investigan sobre biocombustibles en Brasil, Colombia, Colombia, Uruguay y México, lo que se busca, dijo, es producir combustibles limpios. menos dañinos al medio ambiente.

En México, expuso, no hemos tenido una respuesta clara del gobierno federal sobre este proyecto, hay acercamientos, pero no hay nada concreto, por eso es el sector privado el que invierte, en Puebla se requieren por lo menos 400 millones de pesos, producir combustibles limpios es prioridad para México y el mundo

El ing. Luis Gil Rojas, realiza trabajos en la mixteca poblana, concretamente en el municipio de Acatlán de Osorio.