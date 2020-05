La importancia de la presencia del papá para el buen descanso del bebé

Staff/Rossi

· El 40% de las personas que buscan a un Coach del sueño son los hombres

En la actualidad en la mayoría de las parejas vemos a los dos padres involucrados en la crianza, esto es uno de los objetivos de Zzleep My Baby, lograr el apego familiar fomentando el trabajo en equipo y en especial el trabajo nocturno referente al sueño. También desafortunadamente encontramos que, aunque el padre está deseoso de participar muchas veces la madre toma toda la carga del cuidado nocturno ya que en teoría se piensa que el papá no puede hacer mucho o no sabe hacer el trabajo puesto que la principal actividad nocturna es amamantar, esto sin embargo suele ser el primer error que lleva a la familia entera a un desvelo intenso.

El Dr. Sears, Pediatra recomienda por experiencia propia que el padre participe y tome el roll de ser el cuidador durante las noches, esto para lograr que la madre descanse y recargue energía, también hace referencia a el aumento de acercamiento del padre e hijo que se experimenta durante este proceso. Zzleep My Baby como predicador del apego y unión familiar siempre celebra a los papás que deciden buscar ayuda para que la familia este mejor y más contenta.

La Fundadora de Zzleep my baby, Liliana amaro comenta que como madres es importante aceptar ayuda, celebrar cualquier esfuerzo del papá, dejar a un lado el poder y control que creemos tener sobre los niños esto siempre será un incentivo para el papá a seguir colaborando y disfrutar la participación del cuidado de los hijos.

Cuando las familias no saben cómo incorporar al papá en las rutinas del descanso del bebé o como el papá puede comenzar a involucrarse, Zzleep My Baby tiene planes personalizado dependiendo del tiempo y problemas de cada familia.

Liliana Amaro nos da un par de acciones y cambios que pueden hacer las parejas para que el hombre pueda involucrarse más en la rutina del descanso para el bebé.

1. Amamantar es una actividad exclusiva de la madre, pero el papá puede participar en esto, ayudando a la madre pasándole al bebe, cambiándole el pañal antes o después de ser amamantado y poniéndolo a dormir. Cuando una madre está muy desvelada, una recomendación esencial es el uso de un extractor de leche que el papá puede administrar en la toma nocturna para que la madre duerma más.

2. Tomar turnos por noche para acostar a los pequeños, eso implica libertad para dormir antes, tomar un baño de tina, leer, ¡relajarte o porque no ver una película!

3. No critiques o señales lo que hace tu pareja, esto puede traer como consecuencia la falta de seguridad y desinterés puesto que todo lo que papá hace lo hace mal. Y OJO esto siempre sucede cuando estamos desveladas y de mal humor. Los papás tienen otra forma de ser y debemos darles la oportunidad.

4. Preocúpate por el acercamiento entre el padre y los hijos, integrarlos en actividades y en especial en la Rutina a la hora de Dormir generan un vínculo de confianza y seguridad incomparable. Además, sirve de relajamiento para todos y tiempo “libre” para mamá.

¡Como conclusión el roll del padre en el buen descanso es esencial así que no dejen pasar más tiempo y comencemos a implementar cambios ya!