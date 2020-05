El esperado “Scoob! The Album” será lanzado hoy viernes 15 de mayo

Por Mino D’Blanc

Es el disco oficial de la película “Scoob!, basada en las aventuras de “Scooby-Doo”.

La semana pasada fue anunciado “Scoob! The Album”, que es el soundtrack oficial sobre la película animada de acción y aventuras de “Scooby-Doo”, producida por Warner Bros Pictures y Warner Animation Gruop. Dicha cinta es para toda la familia.

El primer sencillo del álbum se llama “Summer Feelings”, autoría de la cantante y compositora Lennon Stella en coautoría con el multipremiado ganador del Grammy, cantante, compositor y productor, Charlie Puth. Es producido por Invincible (“I Like It”-Cardi B).

“Scoob! The Album” será lanzado hoy viernes 15 de mayo. Dicho lanzamiento se celebrará con un video oficial de la épica colaboración Pop-Country del álbum “On Me” por Thomas Rehtt y Kane Brown Feat. Ava Max.

El álbum contiene las siguientes canciones con los artistas que las interpretaron: “Summer Feelings” (Lennon Stella Feat. Charlie Puth), “On Me” (Thomas Rhett and Kane Brown Feat. Ava Max), “Yikes” (Jack Harlow), “Tick Tick Boom” (Sage The Gemini Feat.

BygTwo3), “I Fly” (Galantis Feat. Faouzia), “I Like It” (Pink Sweat$), “My Little Alien” (Rico Nasty), “Back Up Plan” (Rare Americans), “Feel Alive” (R3HAB Feat. A R I Z O N A), “25 hours” (Plested), “Homies” (Token) y “Scooby Doo Theme Song” (Best Coast).

“Scoob!” estará disponible tanto para Premium Video on Demand como para compañías digitales premier con un elenco lleno de estrellas, protagonizado por Will Forte, Mark Wahlberg, Jason Isaacs, Gina Rodriguez, Zac Efron, Amanda Seyfried, Kiersey Clemons, Ken Jeong, Tracy Morgan, Simon Cowell, y Frank Welker, como las voces de la pandilla de Scooby-Doo y otros personajes del universo de Hanna-Barbera. El público podrá disfrutar la alfombra roja a través de una fiesta en Twitter con #ScoobMovieNight, este viernes a las 6:00pm hora de la Ciudad de México.

-Acerca de “Scoob!”:

“¡Scoob!!” son las historias nunca contadas de los orígenes de Scooby-Doo y el mayor misterio de la carrera de Mystery Inc. La aventura de acción completamente animada y de larga duración revela cómo se conocieron por primera vez los amigos de toda la vida Scooby y Shaggy y cómo se unieron a los detectives Fred, Velma y Daphne para formar el famoso Mystery Inc. Ahora con cientos de casos resueltos y aventuras compartidas Scooby y la pandilla enfrentan su misterio más grande y desafiante: un plan para liberar al perro fantasma Cerberus del mundo. Mientras compiten para detener este “dogpocalypse” global, la pandilla descubre que Scooby tiene un legado secreto y un destino épico mayor de lo que nadie imaginaba.

SCOOB! está dirigida por Tony Cervone, nominado al premio Annie Award por la película, Space Jam y dos veces nominado al premio Emmy por su trabajo en Duck Dodgers. La película es producida por Pam Coats y Allison Abbate. Como productores ejecutivos están Adam Sztykiel, Charles Roven, Richard Suckle, Jesse Ehrman, Dan Povenmire, y Chris Columbus. El guión es de Adam Sztykiel, Jack C. Donaldson, Derek Elliott y Matt Lieberman. La historia es de Matt Lieberman, Eyal Podell y Jonathon E. Stewart basados en personajes creados por Hanna- Barbera Producciones.

“Scooby-Doo” y todos lo relacionado a marcas y derechos de autor pertenecen a Hanna-Barbera Productions © 2020 y Warner Bros. Ent. www.scoob.movie